Live TV

Ionuț Moşteanu s-a întâlnit cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina: Discuții despre cooperarea în industria de apărare

Data publicării:
ionut mosteanu
Foto: Facebook

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a întâlnit joi cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Hvozdiar, în marja NATO - Industry Forum de la Bucureşti. Cei doi oficiali au discutat în principal despre cooperarea în domeniul industriei de apărare.

Întrevederea a reprezentat o bună ocazie pentru aprofundarea subiectelor de interes comun din domeniul apărării şi perspectivele cooperării bilaterale, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării Naţionale.

„Au avut loc convorbiri cu privire la contextul evoluţiilor de securitate regionale, sprijinul pentru Ucraina şi consolidarea posturii NATO de apărare şi descurajare pe Flancul Estic. Punctul central al discuţiei a fost reprezentat de oportunităţile de cooperare dintre cele două state în domeniul industriei de apărare”, se arată în comunicat.

Ministrul Moşteanu a subliniat deschiderea comunităţii statelor membre europene, inclusiv a României, pentru implicarea Ucrainei în proiectele şi iniţiativele europene din domeniul apărării. Au fost evidenţiate, totodată, principalele progrese înregistrate de ţara noastră pentru implementarea regulamentului Security Action for Europe (SAFE) în direcţia valorificării industriei naţionale de apărare, în contextul în care şi Ucraina este eligibilă pentru participarea, alături de statele membre, la achiziţii comune sprijinite de acest instrument financiar european.

„Eforturile noastre comune la nivel european ar trebui să se bazeze inclusiv pe lecţiile învăţate de la Ucraina, mai ales cu privire la importanţa creării unor ecosisteme inovatoare de drone şi anti-drone. Suntem interesaţi să explorăm întregul potenţial al inovării în domeniul apărării, inclusiv prin valorificarea soluţiilor ucrainene”, a declarat Ionuţ Moşteanu, citat în comunicat.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Sulf industrial granule
2
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
3
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
4
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
mocanu
5
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
Nici măcar Ilie Dumitrescu nu l-a iertat, după Basel - FCSB 3-1: "Nu stai tu să faci și să aranjezi!"
Digi Sport
Nici măcar Ilie Dumitrescu nu l-a iertat, după Basel - FCSB 3-1: "Nu stai tu să faci și să aranjezi!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ionut mosteanu selfie cu un avion militar in spate
Ionuț Moșteanu, despre apărarea României și scenariile luate în...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan explică de ce a acceptat să se întâlnească în birou cu...
Ionuț Moșteanu.
Moșteanu, despre sistemul anti-dronă Merops primit de la americani...
2025-11-05-0524
Mark Rutte le-a vorbit studenților din București: „Vă recomand să vă...
Ultimele știri
Aproape 70% dintre părinţi cred că digitalizarea poate îmbunătăţi calitatea educaţiei (Studiu)
Comisia Europeană a declarat că Serbia prezintă riscuri de securitate pentru UE prin emiterea pașapoartelor pentru ruși
Ministrul Bogdan Ivan: „În doi ani, România ar putea să devină exportator net de energie”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.
Ionuţ Moşteanu a discutat cu adjunctul Secretarului General al NATO despre consolidarea industriei de apărare pe Flancul Estic
mosteanu nato
Ionuț Moșteanu, mesaj la deschiderea forumului NATO: Liniile de producție sunt noile frontiere. Ne revitalizăm industria de apărare
Militari români şi un elicopter Black Hawk la un exerciţiu militar NATO la baza de la Mihail Kogălniceanu
Planurile anunțate de Moșteanu pentru baza de la Kogălniceanu: Este o bază românească. Va rivaliza ca dimensiune și dotări cu Ramstein
Ionuț Moșteanu la un forum de Securitate
Moşteanu exclude posibilitatea ca Putin să atace NATO: „Rusia abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina”
militari români
Legea armatei voluntare. Moşteanu: Unele competenţe s-ar putea să nu poată fi acoperite. Să păstrăm în rezervă și unele specialităţi
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de...
Fanatik.ro
E cel mai nou cuplu! Surpriză totală în lumea sportului
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Adevărul despre averea lui Dani Mocanu. Dezvăluirile avocatului care l-a refuzat pe manelist: „Asta afișează...
Adevărul
Cutremur pe piața muncii: giganții încep concedierile, investițiile se opresc. Cum explică analiștii fenomenul
Playtech
Grupa a II-a de muncă. Puncte şi spor de vechime, în 2025
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Anthony Hopkins, despre decizia de a-și părăsi prima soție și fiica de doar un an: „Cel mai mare regret, dar...
Adevarul
Scandal fără precedent la Miss Universe: reprezentanta Mexicului, insultată de director. Mai multe concurente...
Newsweek
Care pensii vor scădea la mica recalculare? Aceste venituri nepermanente vă aduc o pensie mai mică
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...