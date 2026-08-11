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Irineu Darău: Dacă nu poate exista o majoritate de coabitare în Parlament, nu poate exista Guvern

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Irineu Darău. Inquam Photos /Virgil Simonescu
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Din articol
Darău: Anticipatele „nu sunt preferabile”

Ministrul interimar al Economiei, senatorul USR Irineu Darău, consideră că identificarea unei soluții de „coabitare” între partidele pro-europene este esențială pentru asigurarea unei guvernări stabile până în 2028.

„Putem recunoaște și este un eșec poate al tuturor că nu s-a reușit păstrarea coaliției de guvernare în Guvern, dar până la urmă proba în Parlament acum este dacă există sau poate exista o majoritate, i-aș spune de coabitare. Dacă nu poate exista, nu poate exista Guvern. Vedeți cât de greu a fost pe PNRR. (...) Faptul că atât de greu s-au scurs aceste săptămâni și că s-au folosit politic subiecte legate de miliarde de euro pentru țară arată că e foarte greu astăzi să faci o majoritate parlamentară în România. Dar (...) personal consider că aceasta este singura variantă fezabilă și care are și o valență etică. (...) Cred că dacă vrem ceva stabil până în 2028, trebuie să se revină, în mare, la acel protocol care a existat pentru majoritate parlamentară”, a declarat Darău, marți, la Râmnicu Vâlcea, scrie Agerpres.

Darău: Anticipatele „nu sunt preferabile”

Ministrul interimar al Economiei a apreciat că alegerile anticipate „nu sunt preferabile”, însă a precizat că USR nu se teme de un astfel de scenariu.

„Cred că atunci când încerci să construiești o coaliție sau o guvernare, dacă ai o frică viscerală (...) de anticipate, e greu de ajuns la o soluție și la un compromis. Noi nu avem de ce să avem frică de întoarcerea la popor, dacă nu se degajă nicio soluție. Pentru că este greu de crezut că putem continua doi ani și jumătate cu formule improvizate”, a declarat Darău.

El a adăugat că propunerile privind formarea unei majorități parlamentare reprezintă, în opinia sa, variante corecte.

„Pe de altă parte, eu cred că propunerea USR-PNL-UDMR și de premier, Siegfried Mureșan, dar și a doua propunere, mai de compromis, cu acea rotativă, este una foarte corectă”, a mai spus ministrul interimar Irineu Darău.

Editor : Ana Petrescu

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