Juncker: Vreau să-mi închei mandatul cu România în Schengen și să se pună capăt MCV-ului

Președintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker a afirmat, în declarația de presă comună, cu premierul Viorca Dăncilă că dorește ca până la finalul mandatului său să fie finalizat MCV-ul pentru România și, de asemenea, țara noastră să intre în Schengen.

Foto: GettyImages

„În primul rând, îmi exprim dorința ca în timpul mandatului acestei comisii, România să intre în Spațiul Schengen. Nu văd niciun motiv pentru care anumite guverne refuză cu încăpățânare acest lucru. Ținem legătura cu cei mai recalcitranți și încercăm să-i convingem să spună „da” pentru aderarea României la Spațiul Schengen”, a declarat Juncker, în timpul declarației cu premierul Viorca Dăncilă.

În ceea ce privește MCV, Juncker a precizat : „Vreau să-mi închei mandatul făcând din România un membru al Schengen și să se pună capăt MCV-ului.”

La declarația de presă comună cu președintele Iohannis, Juncker a transmis un mesaj asemănător.

„Când m-am prezentat timid şi modest pe 14 iulie 2014 în faţa Parlamentului European pentru a solicita învestirea mea deputaţilor europeni, am spus că în timpul mandatului comisiei mele vom proceda în aşa fel încât România să devină membră a Spaţiului Schengen şi nu văd de ce nu ar putea să devină. Iar în ceea ce priveşte MCV-ul, am spus că aş fi vrut ca în timpul mandatului nostru acest mecanism să fie finalizat. Va trebui însă să mai studiem cu grijă observaţiile făcute recent de comisie în ceea ce priveşte România. Am mai discutat cu Guvernul despre această chestiune”, a declarat preşedintele CE, după întâlnirea cu Iohannis.

„Iniţial, Schengen a fost un acord cu condiţii şi le-am îndeplinit, în 2011 le-am îndeplinit. Însă cum acceptarea în Spaţiul Schengen depinde de votul tuturor membrilor din Spaţiul Schengen au început să apară primele întrebări şi primele probleme şi de atunci cu toate că am îndeplinit toate condiţiile puse de acordul Schengen România şi Bulgaria la fel nu au fost acceptate în Spaţiul Schengen. De atunci încoace încercăm să convingem pe prietenii şi partenerii noştri că România este o ţară serioasă, sigură, care respectă regulile impuse în Spaţiul Schengen şi care se bazează pe valorile Uniunii Europene. Progresul încă se lasă puţin aşteptat. Dar personal nu am renunţat şi voi continua să discut cu toată lumea pentru a-i convinge co România nu doreşte să fie în Spaţiul Schengen ca o problemă, ci România vine în Spaţiul Schengen şi a parte a unei soluţii, ca parte a unei soluţii pentru îmbunătăţirea siguranţei în Spaţiul Schengen", a explicat Klaus Iohannis.

„Am căzut amândoi de acord că varianta optimală este finalizarea MCV-ului până la încheierea mandatului comisiei Juncker. Evident că aici trebuie să jucăm şi noi rolul nostru, în special Guvernul şi Parlamentul, trebuie să găsească soluţiile cele mai potrivite pentru a îndeplini condiţiile negociate pe MCV. Dacă aşa se va întâmpla, sunt optimist că avem şanse de finalizare a acestui MCV", a precizat Klaus Iohannis.

