Juncker: Guvernul român, pregătit să preia preşedinţia Consiliului UE. Rămân probleme la statul de drept

Preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, după întâlnirea cu premierul Viorica Dăncilă şi ceilalţi membri ai Guvernului, că Guvernul român este pregătit pentru preluarea preşedinţiei Consiliului UE, şeful Executivului european precizând că problemele privind statul de drept nu au legătură cu preşedinţia UE, ci cu relaţia bilaterală.

„România are în faţă atribuţii extraodinar de dificile, trebuie să cădem de acord pe calea spre summit-ul de la Sibiu supra liniilor de bază ale viitorului acord financiar, al cadrului financiar multianual. Avem încă 257 de propuneri legislative care sunt pe masă. Preşedinţia austriacă va finaliza mai multe dosare, dar o să rămână mult de lucru preşedinţiei române într-o perioadă foarte scurtă, pentru că Parlamentul European va finaliza activităţile în aprilie. Am văzut astăzi cât de bine sunt pregătiţi miniştrii în domeniile lor şi sunt convins că România va reuşi să finalizeze un număr mare de proiecte care sunt pe masa Parlamentului şi a Consiliului. Cred că se întâlnesc în foarte multe puncte programele CE cu ale Guvernului României. Mai sunt divergenţe în ceea ce priveşte statul de drept, am discutat despre acest lucru, dar acest lucru nu priveşte preşedinţia Consiliului UE, ci ţine de relaţia bilaterală cu Comisia Europeană”, a afirmat Juncker, în conferinţa de presă comună cu premierul Dăncilă, potrivit News.ro.

„Sunt convins că până la finalul mandatului actualei Comisii vom primi România în spaţiul Schengen, dar mai sunt lucruri de făcut”, a mai declarat preşedintele Comisiei Europene.

De asemenea, el şi-a exprimat speranţa că România va fi primită în Schengen în mandatul actualei Comisii. În plus, în conferința de presă comună cu Viorica Dăncilă a lăudat-o pe Corina Crețu.

Pe de altă parte, Viorica Dăncilă a afirmat că în România statul de drept este respectat și că nu vede legătura cu exercitarea preşedinţiei rotative a UE de către România

„În România statul de drept este respectat şi se fac toate eforturi pentru ca justiţia să fie independentă”, a susținut ea.

„Am reiterat faptul că România îşi doreşte o preşedinţie ambiţioasă, dar şi realistă. Ambiţioasă în sensul de a duce la bun sfârşit cât mai multe dosare aflate pe masa de lucru, a avea măcar acord politic pe cadrul financiar multianual, de a putea soluţiona cât mai multe din cele 257 de dosare şi cred că acest lucru este important. Realistă, pentru că ştim că România va avea rolul de mediator imparţial, facilitator de echilibru şi consens şi cred că trebuie să obţinem un consens în rândul statelor membre. Europa este divizată din acest punct de vedere şi nu va fi uşor să obţinem acest lucru”, a declarat la rândul său premierul Viorica Dăncilă.

Premierul a mai spus că România nu trebuie pusă pe acelaşi palier cu Polonia și Ungaria.

