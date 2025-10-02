Live TV

Kelemen Hunor: Dacă am organiza alegeri acum, AUR ar lua aproape 50%. Ei cresc făcând nimic

George Simion președintele AUR.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, joi, că „dacă astăzi am organiza alegeri anticipate, AUR ar lua un scor apropiat de 50%, din păcate”. „Ei sunt singuri în opoziție și cresc făcând nimic”, a mai afirmat liderul din Coaliție. Acesta susține că amânarea alegerilor pentru Primăria Generală a Bucureștiului ar crește șansele ca un candidat AUR sau un candidat „din zona aceasta” să câștige funcția de primar. Liderul Uniunii mai spune că „toate societățile care au cunoscut succesul se caracterizează cu un nivel de încredere foarte ridicat”. „În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e”, mai arată el. 

„Am spus că (alegerile din București - n.red.) ar trebui să fie în toamnă. E o greșeală să le duci până în primăvară, fiindcă șansele tale scad în 2026. Va fi o perioadă grea: facturile cresc, prețul la energie a crescut, un primar interimar fără șanse să candideze și să câștige, nu are posibilitatea de a face ce e de făcut, majoritatea din Consiliul General e cum e. Toate premisele pentru a ajunge la un rezultat nedorit în București, adică să câștige AUR sau un candidat din zona aceasta crește, dacă sunt amânate alegerile”, spune Kelemen Hunor la Europa FM. 

Liderul UDMR mai afirmă că „dacă astăzi am organiza alegeri anticipate, AUR ar lua un scor apropiat de 50%, din păcate”. „Ce se va întâmpla în 2028 nu pot să vă spun, sper că nu. În acest moment, ei sunt singuri în opoziție și cresc făcând nimic. Chiar Simion, în ultima perioadă, în Parlament, e mult mai liniștit decât era înainte”, mai precizează acesta. 

„Există oameni nemulțumiți, care nu cred că se fac reforme și nu cred că statul dorește să lucreze pentru cetățeni. Toate studiile arată, mai ales cele făcute de Samuel Huntington, că încrederea este acel capital fără de care nu se poate construi nimic. Toate societățile care au cunoscut succesul se caracterizează cu un nivel de încredere foarte ridicat. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e”, mai afirmă Kelemen. 

