Președintele UDMR Kelemen Hunor a vorbit într-un interviu pentru pentru Digi24.ro despre posibilitatea ca la rotativa guvernamentală partidul său să rămână fără ministere sau să fie scos de la guvernare, afirmând că PSD și PNL nu au nevoie de UDMR pentru a forma o majoritate, dar că guvernarea nu ar merge mai bine fără aportul UDMR.

"Vom vedea până la sfârșitul lunii sau până la începutul lunii iunie. Eu nu sunt îngrijorat. Coaliția nu s-a făcut pe cifre, există majoritate și fără noi. Este o coaliție politică și prezența noastră în acest guvern înseamnă mai mult decât 7% în Parlament. Se poate și fără noi. Nu știu dacă merită", a declarat Kelemen Hunor.

"Nu știu dacă fără UDMR ar merge mai bine guvernarea. Asta nu putem ști. Eu nu cred că ar merge mai bine. Dar nici nu am auzit de la Ciolacu sau de la Ciucă că vor neapărat fără UDMR", a spus președintele UDMR.

Kelemen Hunor a vorbit și despre posibilitatea ca UDMR să rămână fără ministere după rotativă.

"Noi nu suntem parte în acest acord. Pe noi nu privește. Până acum, nu a deschis nimeni acordul. Nu a zis că nu mai este valabil. Atunci, trebuie rediscutat cap-coadă. Nu așa, un minister de aici...", a spus președintele UDMR.

Acesta a adăugat că rotativa este o înțelegere între PSD și PNL, iar treaba UDMR este să respecte programul de guvernare.

"Eu pot să comentez ce este semnat. Acest protocol privind rotativa este semnat între PSD și PNL. Inițial s-a pus problema să semnăm în trei, dar nu s-a putut din motive obiective. (...) UDMR nu este parte a acestui protocol. Rotativa trebuie să se facă pe înțelegerea făcută între PSD și PNL. Nu ne privește. Noi nu suntem incluși. (...) UDMR nu face parte din rotativa asta, că nu dă premier. Rotativa a plecat de la a schimba premierul. Pe de altă parte, noi, în această perioadă, ne-am făcut treaba. Să ne spună cineva dacă nu am respectat programul de guvernare, programul stabilit în Coaliție. Eu, așa ceva nu am auzit", a spus președintele UDMR.

Kelemen Hunor a comentat și decizia recentă a PNL și PSD de a lăsa UDMR fără nicio funcție în conducerea ANRE.

"Legat de ANRE am avut o înțelegere, nu s-a respectat. Ne-am trezit că într-adevăr doresc toate cele patru posturi. Eu am făcut o propunere de compromis să lase un post non-executiv pentru un specialist, să fie acolo să vă ajute. Eu am încercat acest compromis. Nu au vrut nici varianta asta, nu mi-a plăcut. Nu a fost un gest frumos, a fost o greșeală zic eu. Am trecut peste asta, nu am uitat, dar am trecut peste asta. Asta nu influențează funcționarea Coaliției. Nu cred că a fost un act premeditat care să prevestească altceva", a spus Hunor.

Editor : D.R.