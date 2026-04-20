Liderul UDMR spune că este de neconceput ca un partid din Coaliție să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul. Dacă cineva ar accepta o asemenea presiune, ar risca practic sfârșitul partidului. Declarațiile au fost făcute într-un interviu oferit, luni, jurnalistei Digi24 Ema Stoica.

-România se îndreaptă spre o nouă criză politică. Vorbim doar de câteva ore, până în momentul în care, cel mai probabil, o să vedem un guvern minoritar. Este și motivul pentru care în această zi îl avem alături pe președintele UDMR, Kelemen Hunor. Aș începe prin faptul că președintele României spunea că țara noastră se îndreaptă spre turbulențe politice. Cum vedeți dumneavoastră ce se va întâmpla mai departe?

În momentul în care unul dintre membrii coaliției se retrage, prim-miniștrii, fiindcă am înțeles că asta ar fi scenariul. Dacă la sfârșitul zilei votul este în sensul anunțat și premierul nu își dă demisia, am înțeles că nu va face acest lucru, și se retrag miniștri, atunci înseamnă că s-a terminat această coaliție așa cum a fost formată coaliția anul trecut, în mai, la începutul lunii iunie, nu mai funcționează. Asta înseamnă că avem o criză guvernamentală. Nu spun politică, că totuși politica e mai complicată și mai mare ca și coaliția, dar avem o problemă în coaliția de guvernare. Deci nu există în acel moment un sprijin parlamentar solid, nu există o majoritate parlamentară. Nu știu care va fi următorul pas, fiindcă sunt câteva ieșiri dintr-o astfel de criză, dar nu vreau să mă gândesc la niciuna dintre variante ca variante fezabile, până când nu avem o discuție.

Se poate merge de la „tabula rasa” și nu există coaliție. Ne așezăm la masă, cei care cred că pot forma o majoritate, și totul se reia de la zero. Asta este una dintre variante. Și celelalte variante sunt în jurul celor care rămân în Guvern, să se formeze o majoritate parlamentară, o majoritate de susținere, fără să atragi pe altcineva în Guvern. Sigur există și varianta Opoziția preia guvernarea. Există foarte, foarte multe variante până la conflictul Guvern versus Constituția și ajungi la CCR, fiindcă sunt câteva situații care nu sunt reglementate în Constituție. De exemplu, după 45 de zile, dacă nu obține votul de investitură, ce se întâmplă? Fiindcă nu e moțiunile de cenzură și doar prin moțiunile de cenzură pică guvernul sau prin demisie. Deci sunt câteva variante care trebuie luate, trebuie discutate.

Problema cea mai mare în acest moment este că în ziua de joi sau după ziua de joi cum se vor uita creditorii României la țara noastră. Iarăși, dacă urcă peste 7% dobânda pentru împrumuturile cu care finanțăm deficitul, vom avea o problemă pe termen scurt, pe termen mediu. Deci trebuie luat în calcul și această poveste și acest aspect. Eu aș prefera să găsim o soluție în sensul de a investi un guvern prin Parlament, inclusiv dacă e cazul, un guvern minoritar, dar rămâne întrebarea cu cine ajungem acolo?

-În momentul în care înregistrăm acest interviu, avem câteva date destul de clare. PSD nu mai vrea la guvernare cu Ilie Bolojan premier. Ilie Bolojan spune că nu va demisiona, iar președintele României spune că rămâne acest mediator din ecuație. UDMR va rămâne în continuare la guvernare împreună cu Ilie Bolojan?

Noi nu ne retragem, deci nu mă bag între PSD și PNL. Noi ne-am asumat o guvernare în această coaliție, nu pentru PSD, nu pentru PNL, nu pentru USR și am crezut că este o formulă pentru țara noastră într-un moment extrem de dificil. Știam cu toții în ce situație ne aflăm anul trecut, în iunie. Poate nu știam în decembrie 2024, după alegerile parlamentare, dar în iunie, când am format această coaliție, știam, ne-am băgat pentru a pune umărul la rezolvarea acestor probleme, nu pentru PSD, nu pentru PNL și nu pentru USR. Deci, nu avem niciun motiv să ne retragem din guvern. Sigur, eu am o memorie relativ bună. Eu am mai văzut un film asemănător într-un alt context, când PD-ul de atunci cerea demisia lui Ciorbea din fruntea Guvernului. Ciorbea nu și-a dat demisia, PD-ul s-a retras, a venit Radu Vasile, Dumnezeu să-l odihnească, ăla era momentul, sfârșitul lui PNȚCD-ului, din perspectiva mea, nu momentul când Emil Constantinescu a luat decizia că nu mai candidează. Atunci mortul deja era așezat. Deci, din punctul meu de vedere e aproape inacceptabil. Cineva din afară să spună cine trebuie să fie pentru partidul din coaliție, pentru partidul cu care tu colaborezi și vrei să colaborezi în continuare, cine să fie premierul. Indiferent dacă vorbim de Bolojan, dacă vorbim de Grindeanu, fiindcă, vorba aceea, cei doi sunt în situația de a pune premier, de a propune premier.

Deci nu prea se acceptă așa ceva, fiindcă dacă un partid acceptă așa ceva este sfârșitul acelui partid, indiferent de cine vorbim. Vă dați seama dacă ar veni Fritz sau dacă ar veni Bolojan să spună cine trebuie să fie președintele sau premierul PSD-ului sau invers. Deci, din acest punct de vedere am intrat într-o situație extrem de complicată.

-Este o situație complicată și întrebarea care se va pune după ziua de astăzi, cine a inițiat această criză?

Aici nu vreau să vă dau un răspuns, că nu știu. Au fost foarte multe momente din iunie până în septembrie, decembrie, ianuarie, februarie, au fost foarte multe momente când toată lumea a pus umărul să găsească o soluție. Deci nu vreau să intru în această discuție, fiindcă asta ar însemna că mă așez într-o parte sau în alta. Eu aș fi vrut să nu avem această criză guvernamentală.

-Vedeți și din partea lui Sorin Grindeanu și din partea lui Ilie Bolojan, greșeli pe care le-au făcut în aceste luni de guvernare?

Nu există om perfect, fiecare greșește, greșim cu toții, deci nu există să nu e greșeli. Mai ales în politică și în afara politicii, oamenii fac greșeli, dar în politică fiecare facem câte o greșeală, cel puțin.

-Putea fi evitat acest moment?

Până la un punct, da, dar cred că am depășit acel punct. De unde am fi putut să ne întoarcem cu încredere în celălalt, la masă, fiindcă aici e vorba și de încredere. După săptămâna trecută, nu mai cred că se poate, cel puțin în acest moment. Sigur, suntem o țară unde se poate orice. Până la urmă, vorba unui fost premier, ce se poate În principiu, se poate și în practic.

-PSD în momentul de față, dincolo de tot ce a fost în spate, este partidul care încalcă protocolul de guvernare, este partidul care rupe acest protocol de guvernare. Și acum întrebarea ar fi ce încredere mai au partidele, inclusiv cel pe care îl conduceți dumneavoastră, să reînceapă negocierile cu un partid care atunci când îi convine va pleca de la masa negocierilor?

Despre asta vorbeam că e o chestiune de încredere și sigur că în politică, de foarte multe ori trebuie să pui în paranteză ziua de ieri și trebuie să deschizi o paranteză pentru ziua de mâine. În politică nu se poate altfel. Deci, dacă vom ajunge în situația în care spunem „Tabula Rasa” și ne așezăm la masă, atunci da, trebuie să încerci să pun paranteză ziua de ieri.

-Dar această reîntoarcere la masă ar putea să fie după momentul în care PSD își va retrage miniștrii, după ce Ilie Bolojan nu își va da demisia.

Dacă Bolojan își va da demisia, atunci da. După ce acest guvern nu va mai avea susținere parlamentară și trebuie să găsească o soluție președintele împreună cu liderii tuturor partidelor, că până la urmă trebuie să discutăm și de celelalte partide. Dacă e vorba să începem de la zero, „tabula rasa”, atunci intră și celelalte partide în joc. Cine poate forma o majoritate? Sigur, eu aș dori să existe majoritate în jurul celor care au guvernat în această perioadă, că asta ar fi ideală.

-Există vreun moment din care nu se mai poate negocia? De exemplu, dacă PSD va depune o moțiune de cenzură? Simțiți că e vreun punct în care negocierea se poate opri?

Se poate opri, dar se poate și relua. Nu vreau să fac eu prognoze legate de moțiunea de cenzură, fiindcă se complică situația și mai tare, că trebuie să mergi cu AUR. Cineva trebuie să meargă cu AUR. Nu se poate o moțiune de cenzură fără AUR indiferent cine inițiază și în ce moment inițiază moțiunea de cenzură. Dar da, în orice moment trebuie să fii pregătit să reiei discuțiile. Asta e politica, n-ai încotro. Asta este rezultatul alegerilor din 2024. Astea sunt formațiunile în Parlamentul României. Nu există altă cale.

-Există acea condamnare de care vorbea președintele pentru partidele pro-europene să guverneze împreună?

Orice condamnare are un sfârșit. Parcă în această săptămână va lua sfârșit.

-În momentul de față, ce înseamnă pentru România un guvern minoritar cu puteri depline, dar minoritar în Parlament?

Foarte mare expunere, și vulnerabilitate, și nesiguranță. Orice decizie, în orice moment, poate fi contestată în Parlament. Dar în Parlament, da, orice decizie poate fi modificată, orice lege, orice ordonanță de urgență. Și da, ești expus ca și Guvern, la voința celor care te susțin și nu se află în Guvern și au alte interese legitime și politice. Bineînțeles, nu vorbesc de interese nelegitime și atunci există această vulnerabilitate și nesiguranță. Se poate găsi o soluție pentru PNRR și aici avem un termen până în august să închidem PNRR-ul și asta trebuie să înțeleagă fiecare. Și asta este lucru cel mai important și probabil că ar fi o altă soluție să încerce o formulă până când închidem PNRR-ul.

Absolut de formă, fiindcă altfel nu merge. Aici discutăm doar de formă, fiindcă conținutul n-o să fie pe placul multora.

-Cine va deconta această criză guvernamentală?

Politic, toți cei care se află la guvernare și cei care în acest moment dau majoritate. Sigur, în măsură diferită, dar fiecare va deconta undeva. Cel mai rău lucru este că va deconta România, toți cetățenii.

-Cum vedeți, din punct de vedere economic, perioada următoare pentru țara noastră?

Fără creștere economică e greu să faci o prognoză bună. Și creșterea economică parcă parcă nu vom avea și dacă lucrurile se vor stabili, fiindcă contextul internațional este extrem de dificil. E o conjunctură foarte proastă pentru toată lumea și pentru România. Deci, economic, oricum, avem o provocare uriașă să nu fim în minus la sfârșitul anului. Dacă cumva reușim să rămânem undeva zero virgulă un pic, atunci deja spun că am ieșit cât de cât bine, fiindcă ăsta este contextul regional. Noi nu putem schimba contextul regional, putem să ne gândim cum ar trebui să fie închis războiul, de ce a fost declanșat războiul, putem să facem analize pertinente și chiar bine fondate, dar nu putem noi schimba acest context. Contextul va fi agravat de criză politică.

-Critica venită din partea social-democraților a fost și cea legată de zona economică. Acele măsuri luate de Ilie Bolojan, de fapt, nu au niciun efect sau din contră, au dus țara în sărăcie, spuneau social-democrații. Se simte la fel și din partea cealaltă de guvernare?

Se simte peste tot, oriunde te-ai duce în țară, se simte că puterea de cumpărare a scăzut. Da, categoric inflația a crescut. Inflația crește în continuare, fiindcă există acest război în Orientul Mijlociu și tot ce înseamnă benzină, motorină, energie și așa mai departe va contribui la creșterea inflației. Și când puterea de cumpărare crește, când nu ai creștere economică, când locuri de muncă sunt puse în pericol, sigur că ai impresia și nu numai impresia și asta este realitatea, că nu merge țara așa cum ar trebui să meargă sau cum ai vrea tu să meargă, dar trebuie să găsești soluții și în acest moment. Soluții miraculoase nu are nici Bolojan, nici Grindeanu, nici Kelemen, nici Fritz. Nu se va întâmpla un miracol pentru România.

-Au fost criticate măsurile luate de Ilie Bolojan. Puteau acestea să fie mai puține, mai multe sau neluate?

La TVA, eu aș fi luat o altă măsură, dar asta v-am spus de câteva ori. Eu aș fi căutat o reechilibrare, începând cu cheltuieli, de tăiere a cheltuielilor și după aceea, eventual aș fi umblat la taxe. Dar desigur, nu eram eu în măsură să iau aceste decizii, dar probabil că la TVA m-aș fi gândit de 10 ori și că primul pas de a urca inflația și de a reduce puterea de cumpărare acolo era. Eu înțeleg raționamentul că avea nevoie guvernul de venituri bugetare, mai multe venituri bugetare, doar că pe termen mediu și pe termen lung s-ar putea să ai o problemă. Și acuma problemele sunt amplificate de această conjunctură politică din Orientul Mijlociu și nu numai.

-O întrebare aș mai avea pe subiectul PSD, pentru că nu pot să nu vă întreb. Ați fost la majoritatea ședințelor din coaliție, dacă nu la toate, a fost PSD copilul neînțeles din această coaliție?

Toți am fost neînțeleși că niciodată nimeni de la acea masă n-a avut nici impresia, dar nici realitatea nu era că toate propunerile noastre ar fi fost acceptate de ceilalți. Fiecare a făcut câte un compromis, fiecare a trebuit să facă un pas înapoi, un pas lateral, fiindcă într-o coaliție, indiferent ce coaliții vom avea în continuare, cine va fi premierul, tot așa se va lucra, că sunt cel puțin patru formațiuni politice, plus grupul minorităților naționale, cu doctrine diferite, cu abordări diferite în problemele esențiale economice, fiscale, bugetare și asta înseamnă că trebuie să cauți compromis. Cine câștigă o dată singur alegerile, sigur că are o altă șansă, dar când ești în coaliție, fiecare trebuie să facă pas.

-De la începutul coaliției până acum, a învățat Ilie Bolojan să asculte?

Au fost câteva momente când, cel puțin față de iunie, iulie, da. Și una dintre acele momente era cu taxele locale, când am înțeles că trebuie să facem ceva și am mai schimbat. Am mai echilibrat în februarie situația pe care oamenii ne-au semnalat-o.

-Cum vedeți dumneavoastră această nouă măsură propusă de către Executiv, criticată de către social-democrați, în privința companiilor de stat, acea listare pe bursă a unora dintre acestea?

Este în programul de guvernare, fără să facem noi acolo o listă. Deci nu e ceva nou. Ne-am asumat cu toții. Listarea pe bursă e o chestiune bună, acceptabilă. Vedeți acele companii care sunt listate pe bursă care merg OK, dar asta înseamnă că trebuie să fie o companie profitabilă. Problema este dacă închizi, a murit sau dacă vinzi de tot, fiindcă dacă ai vândut, și nu vorbesc de bursare pe listă și doar minoritar, asta înseamnă că ai încasat banii, ai pus banii undeva, ai astupat o gaură, dar pe termen mediu, pe termen lung nu îți mai produce venituri, că asta este problema până la urmă, și nu ai un control asupra unui anumit sector în momente de criză. De aceea eu sunt de acord cu listarea pe bursă, pachetul minoritar și asta este OK, dar sigur, nu știu eu toate argumentele celor care critică listarea pe bursă și trebuie văzute care companii în cât timp, fiindcă sunt anumite companii din România care pe termen scurt, pe termen mediu pot fi listate, dar astăzi nu sigur că nu sunt în situația de a fi listate. Deci și acest lucru este sau această propunere este pe termen mediu.

-Și pentru că ne îndreptăm spre final, nu pot să nu vă întreb despre relația pe care o aveți cu noul premier al Ungariei. Urma să vă vedeți cu acesta, a anunțat chiar Peter Magyar. Aveți vreo programare a unei întâlniri, veți merge la Budapesta?

M-a invitat săptămâna trecută. Am avut o discuție telefonică foarte corectă și foarte, cum să spun, relaxată luni seara, când l-am felicitat și prin telefon și m-a invitat și o să merg, da, vom avea o întâlnire.

-Care va fi de acum poziționare UDMR în relația cu noul premier al Ungariei și dacă va fi aceeași cum a fost și cu Viktor Orban?

De fiecare dată noi am spus în felul următor, e bine să avem și e de preferat să avem cu guvernul Ungariei, comunitatea maghiară din România și reprezentanții comunității, o relație constructivă și corectă. Sunt convins că asta va fi natura relației noastre.

-Au fost critici care vi s-au adus, inclusiv fostul președinte al UDMR spunea că poate UDMR n-ar fi trebuit să fie atât de legat de Viktor Orban. Putea altfel face UDMR această relație cu fostul premier al Ungariei?

E o poveste lungă, știți și e greu să răspunzi în câteva cuvinte sau în câteva minute la tot ce a însemnat această perioadă, de 16 ani sau de 30 de ani, sau de 35 de ani, cum a evoluat scena politică din Ungaria sau de la noi, că nu suntem în anii 90. Sigur, nici nu se discută de unde am plecat în 2010, 11, 12, când încă eram într-o altă situație, dar tot timpul se poate și altfel, bineînțeles, doar timpul nu poți să-l întorci. Asta e clar, ceea ce este în spatele nostru, rămâne în spatele nostru. Acolo n-ai cum să te întorci.

-Vă așteptați săptămâna aceasta la o întâlnire cu președintele României?

Bănuiesc că da, dar acuma vă dați seama că eu mai mult decât să aștept și să fiu prezent, dacă există o astfel de discuție, nu pot să fac. Am înțeles că miercuri, probabil înainte să plece la consiliul informal. Azi e votul, mâine nu cred că e cazul, că e foarte aproape. Bănuiesc că miercuri.

