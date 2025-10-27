Live TV

Exclusiv Kelemen Hunor: Ilie Bolojan uneori e mai inflexibil. A învățat mult de când a venit de la Oradea, unde avea majoritate

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Liderul UDMR afirmă că Ilie Bolojan în anumite momente „e mai inflexibil, pe anumite subiecte este mai flexibil”.  Foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Președintele UDMR Kelemen Hunor, a declarat, luni seară, la Digi24, că în societate există „nervozitate și nemulțumire” față de „neputința” Guvernului de a rezolva problema inechității în raport cu pensiile de serviciu ale magistraților. „Percepția în politică e o chestiune extrem de importantă”, mai spune liderul UDMR. Acesta a admis că este posibil ca Ilie Bolojan să fie uneori „inflexibil”, dar că „a învățat mult de când a venit în București, de la Oradea, fiindcă acolo nu avea nevoie de înțelegere, că avea majoritate”. 

„Aici apare nervozitatea, aici apare într-un fel neputința, fiindcă tu nu poți să spui oamenilor că ești în Parlament, ai majoritate și există un domeniu unde tu nu poți să legiferezi de ani de zile. Nu poți. Asta se întâmplă. 

Guvernele anterioare, majoritățile anterioare au încercat tot felul de metode, cu impozitarea pensiilor... și n-a ieșit nici una dintre formele propuse. Oamenii spun «Domnule, atunci mai avem nevoie de Parlament? Avem nevoie de revoluție la un moment dat». Spun «Haideți, plecați cu toții, vedem ce facem cu țara». 

Deci percepția în politică e o chestiune extrem de importantă. Și eu înțeleg pe magistrați, dar și ei trebuie să înțeleagă că în societate, în acest moment, există această nervozitate și nemulțumire. Nu oamenii sunt de vină. Nu oamenii care sunt nervoși sunt vinovați”, a spus Kelemen Hunor. 

Liderul UDMR afirmă că Ilie Bolojan în anumite momente „e mai inflexibil, pe anumite subiecte este mai flexibil”. 

„Și el a învățat mult de când a venit în București, de la Oradea, așa simt eu. Fiindcă acolo nu avea nevoie de înțelegere, că avea majoritate, două treimi sau peste jumătate la Consiliul Județean sau la primărie. 

Dar sunt anumite chestiuni unde într-adevăr ne-am blocat. Nu spun că eu sunt vinovat, nu spun că el sau că Sorin Grindeanu sau că Fritz, nu asta este problema. Problema e că dacă noi nu reușim să facem un pas în aceste două chestiuni și după aceea pe zona economică, vom fi considerați vinovați de cetățeni, pe bună dreptate. Și asta trebuie să înțeleagă fiecare. Și așa am pierdut enorm de mult timp. Eu nefiind în Guvern, îmi permit să vorbesc mai direct și poate mult mai sincer decât membrii guvernului, dar dacă continuăm așa, nu se mai pune problema că cine face sau cine nu face majoritate cu AUR. Problema e că pierdem și acea credibilitate mică cu ceea ce a mai rămas în ultima perioadă”, precizează Kelemen Hunor. 

