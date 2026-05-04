Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că parlamentarii Uniunii vor sta în bancă la moţiunea de cenzură şi vor spune „prezent, nu votez”. El a precizat că speră „că nu vor fi 233 de voturi și guvernul condus de Bolojan poate să meargă mai departe”.

Kelemen a declarat că „dacă votul confirmă moțiunea de cenzură, atunci sigur începe o procedură constituțională, cu discuțiile la Cotroceni cu președintele Dan. Și în urma consultărilor trebuie să existe sau sper că va exista o soluție pentru a investi un nou guvern, dar până atunci sigur mai este mult”.

El a punctat că „dacă nu trece moțiunea, atunci acest guvern rămâne cu puteri depline, dar se scurtează perioada de 45 de zile pentru acei miniștri care ocupă interimar funcția de ministru, la agricultură, la muncă, la sănătate și așa mai departe”.

„Am discutat despre ziua de mâine, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Așa cum bănuiți, vom sta în bancă și vom spune 'prezent, nu votez'. Asta e decizia grupurilor reunite.

Din partea grupurilor reunite va vorbi mâine domnul senator Turos Lorand. Eu mâine nu voi fi în București, este înmormântarea fostului nostru președinte executiv”, a mai declarat Kelemen Hunor.

