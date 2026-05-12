Kelemen Hunor, replică pentru George Simion, după ce a chemat maghiarii să se înscrie în AUR: Chestiile de marketing nu vor funcționa

Kelemen Hunor. Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, invitat la „Interviurile Digi24.ro”, a răspuns la apelul lui George Simion ca etnicii maghiari să se alăture AUR, în contextul votului asupra moțiunii de cenzură prin care a fost demis Guvernul Bolojan și al criticilor la adresa Uniunii. El a afirmat că „nu o să aibă prea mulți maghiari, cum nu a avut nici PDL”. „Chestiile de marketing nu vor funcționa”, mai precizează acesta. 

„Într-o societate unde e libertate, fiecare spune ce dorește. Nu o să aibă prea mulți maghiari, cum nu a avut nici PDL. USR a încercat. Chestiile de marketing nu vor funcționa”, a afirmat Kelemen Hunor. 

Președintele AUR George Simion a lansat, săptămâna trecută, un apel către etnicii maghiari să se alăture formațiunii sale politice, în contextul votului asupra moțiunii de cenzură prin care a fost demis Guvernul Bolojan și al criticilor la adresa UDMR.

George Simion a acuzat UDMR că nu și-a respectat alegătorii și că a justificat neparticiparea la votul moțiunii prin faptul că aceasta a fost inițiată de AUR. 

„Etnicii maghiari, cetăţeni români care au ieşit în stradă la începutul anului împotriva taxelor lui Bolojan, la Miercurea Ciuc, la Odorheiu Secuiesc, la Sfântu Gheorghe şi în multe alte localităţi, au cerut reprezentanţilor lor din Parlament să voteze moţiunea de cenzură. UDMR are o problemă de legitimitate, de reprezentativitate, a justificat nevotarea moţiunii de cenzură prin faptul că a fost introdusă de către AUR. AUR respectă vocea românilor care şi-au dat votul pentru noi şi ar fi fost cazul ca şi reprezentanţii UDMR din Harghita, din Covasna, din Mureş, din Cluj, din Satu Mare şi peste tot unde există în această ţară etnici maghiari pe care îi iubim şi îi considerăm cetăţeni cu drepturi depline ai României, arată că UDMR şi-a trădat alegătorii”, a afirmat liderul AUR într-un briefing de presă. 

