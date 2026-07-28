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Simion îl avertizează pe Grindeanu: Să aibă grijă la ce susţine în spaţiul public. Noi, din eleganţă, nu spunem mai multe

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Sorin Grindeanu și George Simion, colaj. Foto: Inquam Photos /George Călin și contul de Facebook al președintelui AUR
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George Simion a declarat, marţi, întrebat dacă AUR e dispus la o discuție cu Sorin Grindeanu privind formarea noului Guvern, că șeful PSD nu s-a ţinut de cuvânt nici măcar la discuţiile legate de moţiunea de cenzură şi ar fi bine să aibă grijă la ceea ce susţine în spaţiul public. „Noi, din eleganţă, nu spunem mai multe despre partenerul dumnealui de la Cotroceni”, a spus Simion.

Preşedintele AUR, George Simion, a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă este dispus la o discuţie cu Sorin Grindeanu, pe tema formării guvernului.

„Domnul Grindeanu nu s-a ţinut de cuvânt nici măcar la discuţiile legate de moţiunea de cenzură şi ar fi bine să aibă grijă la ceea ce susţine în spaţiul public, pentru că adevărul este altul. Noi, din eleganţă, nu facem mai multe afirmaţii şi nu spunem şi mai multe despre partenerul dumnealui de la Cotroceni şi despre Eugen Tomac”, a răspuns liderul AUR.

El a menţionat că delegaţii AUR, cu privire la discuţiile politice sunt Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR şi Mihai Enache, liderul deputaţilor AUR.

„Purtăm discuţii aproape zilnice, în această formulă, cu ceilalţi parteneri politici”, a mai declarat Simion.

El a precizat că „asta trebuie să se întâmple, să vină un guvern cu puteri depline, pe următorii patru ani”.

„Asta ne dorim. Nu o să discut şi nu o să spun public nici cantitativ, nici legat de conţinut. Ceea ce am discutat cu toţi politicienii din România este normal”, a menţionat liderul AUR.

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Editor : C.L.B.

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