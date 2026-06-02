Președintele UDMR Kelemen Hunor a susținut marți că PSD ar trebui să primească prima șansă de a forma viitorul guvern, întrucât are cele mai multe mandate în Parlament, și a respins varianta unui executiv tehnocrat. Liderul Uniunii consideră că ieșirea din actuala criză politică trebuie găsită printr-o soluție politică și a avertizat că o formulă cu premier tehnocrat și miniștri politici ar fi și mai rea decât un guvern tehnocrat.

Întrebat dacă UDMR ar putea susține o eventuală candidatură a lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, liderul Uniunii a afirmat că nu vede argumente suficiente pentru un asemenea sprijin.

„Nu prea văd care ar fi argumentele, cu ce ar putea veni domnul Tomac ca să aibă votul nostru în Parlament. Nu spun că vom vota împotriva lui. Deci nu sunt doar aceste două variante, dar în acest moment un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării, din păcate. A două zi toată lumea intră în Opoziție, deci nu va fi o responsabilitate directă între Guvern și partidele parlamentare și în aceste condiții sigur că, imediat a două zi, faci calcule politice, că așa funcționează în politică orice partid”, a afirmat Kelemen Hunor, marți la Parlament.

Referire la precedentul Guvern Cioloș

Kelemen Hunor a invocat experiența guvernului condus de Dacian Cioloș pentru a argumenta împotriva unei formule tehnocrate.

„Am mai avut un guvern tehnocrat, semitehnocrat sau nici nu știu cum putem îi putem spune Guvernului Cioloș pentru că și el a fost om politic, înainte a fost ministru al Agriculturii din partea PNL, într-un guvern condus de domnul Tăriceanu, dar a fost vândut ca un om tehnocrat, ca un premier tehnocrat. Apoi ce a ieșit, știți, nu trebuie să repet eu. Deci, eu nu prea cred în această variantă, în această soluție în iunie 2026 iunie, două, omule, un guvern agnocrat condus de un om politic fără partid parlamentar, nu e o foarte zile”, a mai explicat el.

Întrebat despre posibilitatea refacerii actualei coaliții de guvernare, liderul UDMR a respins ideea că aceasta ar fi mai puțin realistă decât un executiv tehnocrat.

La observația că „Refacerea coaliției pare a fi o fantezie în acest moment”, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu știu de ce. Un guvern tehnocrat condus de un om politic fără partid parlamentar nu e o fantezie?”.

UDMR exclude o formulă mixtă, cu miniștri tehnocrați și politici

Liderul UDMR a exclus și posibilitatea unui guvern format dintr-o combinație de miniștri tehnocrați și miniștri politici.

„Nu. E Și mai rău. Deci și tehnocrat și politic, nu. nouă. Haideți, totuși, există o limită. Ori vine cineva cu un guvern tehnocrat, are o susținere parlamentară și face treabă, ori faci un guvern politic. Deci și tehnocrat și politic, și semi-tehnocrat și semi-politic nu merge”, a explicat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă UDMR ar participa la un guvern condus de Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor a spus că nu există deocamdată o astfel de inițiativă, însă consideră că PSD ar trebui să primească primul mandat de formare a Executivului.

„Nu am văzut o astfel de solicitare și nici o astfel de încercare de a forma un guvern. Sigur, eu dacă aș fi președintele României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituțional, așa merge. Cei care au cele mai multe voturi. Nici măcar n-aș pleca de la ideea că au dat jos guvernul. Aș pleca de la singura chestiune constituțională în acest moment. Au cele mai multe mandate. Sigur, nu trebuie să pice, că poți să dai înapoi, că nu poți să formezi un Guvern și nu trebuie să fie Sorin Grindeanu, după care m-aș duce mai departe la următorul partid care are ... la AUR sau la PNL. Poate aș sări peste AUR, dar aș încerca cu ăla care are cele mai multe mandate în Parlamentul actual”, a mai afirmat el.

Referitor la modul în care președintele României a gestionat consultările politice, Kelemen Hunor a evitat criticile și a apreciat utilitatea discuțiilor informale.

„Nu știu, aici nu pot să răspund la această întrebare, fiindcă domnul președinte a gestionat cum credea că e ok în acest moment. N-aș putea să vă spun dacă ar fi fost o ieșire sau nu, dacă ar fi existat și consultări formale. Nu cred, fiindcă consultările informale chiar au fost extrem de utile, cel puțin în ceea ce mă privește, și chiar mă bucur că mă avut ocazia să discut cu domnul președinte informal, cum au făcut și ceilalți, fiindcă a fost o discuție foarte, foarte bună și utilă”, a mai spus liderul UDMR.

UDMR nu dorește prelungirea interimatului până în toamnă

În ceea ce privește posibilitatea menținerii unui guvern interimar până în toamnă, în cazul în care nu se formează o majoritate parlamentară, liderul UDMR a respins scenariul.

„Nu prea cred că nu poate Guvernul să vină nici cu ordonanță de urgență, nici măcar cu proiect de lege, după aceea nu poate da ordonanțe în perioada vacanței parlamentare. Și eu nu aș vrea să mergem până în toamnă cu un guvern interimar, fiindcă nu asta este soluția”, consideră acesta.

Kelemen Hunor a adăugat că procesul de desemnare a unui premier trebuie să înceapă cu o soluție politică și nu exclude posibilitatea ca prima nominalizare să reușească.

„Nu știu dacă e vorba de un premier de sacrificiu sau un om care se sacrifică la prima încercare, că s-ar putea să iasă, să reușească, să facă o majoritate, dar trebuie început de undeva, trebuie început politic. Eu așa aș proceda, dar, mă rog, e un punct de vedere personal, un punct de vedere despre care eu am mai vorbit. Eu aș începe varianta politică și dacă nu merge, atunci sigur că ai posibilitatea să mergi mai departe, să încerci și nici nu trebuie să aștepți 10 zile cu fiecare nominalizare”, a mai spus el.

Guvern PSD monocolor, o posibilitate

Întrebat despre posibilitatea unui guvern PSD monocolor, liderul UDMR a evitat să avanseze un răspuns ferm privind poziția formațiunii sale.

„Nu aici deja sunt de mult prea departe, fiindcă nu-mi permit să merg eu să spun dacă aș vota un guvern PSD monocolor, dar e o posibilitate. Până când nu există nominalizare, noi suntem pe un teren aproape minat”, a conchis Kelemen Hunor.

Editor : Ana Petrescu