Kelemen Hunor: Trebuie un premier care poate fi acceptat de toată lumea. Şi probabil că nu poate veni nici din PSD, nici din PNL

Kelemen Hunor. Foto- Facebook
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că discuţiile de joi de la Cotroceni au fost informale şi a reafirmat că prima opţiune a UDMR este refacerea coaliţiei de guvernare.

„Eu i-am spus domnului preşedinte care sunt soluţiile din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere. Nu sunt soluţii miraculoase. Deci, ceea ce am spus şi public în aceste zile am spus şi domnului preşedinte. Sigur, este o primă discuţie informală cu toţi liderii din fosta coaliţie. Vorbim acum la timpul trecut, dar sigur că în două-trei săptămâni, maxim, trebuie să avem un Guvern. Se poate forma un Guvern”, a spus Kelemen Care va fi soluţia, nu ştiu.

Prima opţiune pentru noi este refacerea coaliţiei. Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, şi de PNL şi de PSD şi de noi şi de cei de la USR. Şi probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid cum acceptă după această aventură”, a spus Kelemen Hunor la stirileprotv.ro, potrivit Agerpres.

El a atras atenţia că există 1câteva probleme uriaşe”, între care PNRR, OECD şi „deficitul bugetar care trebuie ţinut sub control".

„Ceea ce s-a întâmplat în aceste zile arată o Românie instabilă şi o Românie în derivă şi acest lucru trebuie reparat cât de repede se poate”, a spus el.

