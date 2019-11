Liderul PLUS, Dacian Cioloş spune că va începe discuţiile cu prim-ministrul Orban şi liderul USR Dan Barna pentru stabilirea paşilor care trebuie făcuţi în vederea convocării alegerilor anticipate. Într-o intervenţie telefonică la Digi24, Cioloş mai spune şi că a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis după realegerea acestuia în funcţia de Preşedinte al României.

„Da, am avut un schimb de mesaje, evident l-am felicitat şi sper să ne şi putem vedea în perioada următoare. Am avut o discuţie şi cu Ludovic Orban ieri seară şi am convenit ca undeva la sfârşitul săptămânii să mă întorc de la Strasbourg pentru că e o săptămână importantă şi acolo, se votează noua comisie europeană şi ce va decide această comisie va avea impact şi asupra României în anii următori.

Dar de joi încolo, sper, împreună cu Dan Barna, să ne vedem cu Ludovic Orban şi să avem o primă discuţie aşezată despre ce e de făcut şi ce se poate face în perioada următoare”, a spus Dacian Cioloş la Digi24.