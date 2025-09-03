Lege propusă de AUR: Elevii și profesorii să cânte imnul și să spună „Tatăl nostru” la începutul orelor

În prima zi a noii sesiuni parlamentare, mai mulți aleși AUR au depus un proiect de lege prin care solicită ca elevii și profesorii să intoneze imnul național și să rostească rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul orelor de curs.

„Într-o societate în care identitatea națională, cultura şi credința sunt tot mai des marginalizate în numele unui relativism valoric globalizant, se impune cu necesitate reintroducerea unor practici educaționale menite să formeze cetăţeni conştienți de rădăcinile lor istorice şi spirituale”, își justifică parlamentarii AUR demersul.

Proiectul, înregistrat pe 1 septembrie (Pl-x nr. 236/2025), propune ca, înaintea începerii orelor de curs, elevii și profesorii să intoneze imnul național, dar să spună și „Tatăl nostru”. Participarea la rostirea rugăciunii este opțională.

„În toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat şi particulare directorul unității poate decide ca programul zilnic de activități educative să înceapă cu următoarele activități solemne realizate de către preşcolari sau elevi şi cadrul didactic care susține primа activitate educativă din ziua respectivă, în sălile de grupă, respectiv sălile de clasă:

a) intonarea Imnului național al României„ Deşteaptă-te române"

b) rostirea rugăciunii 'Tatăl Nostru'”, reiese din proiectul citat.

Semnatarii AUR se folosesc de exemple din Polonia, Grecia sau Italia, țări care ar fi păstrat în continuare în programul şcolar momente dedicate simbolurilor naționale și rugăciunii.

Inițiativa a fost înregistrată la Camera Deputaților.

