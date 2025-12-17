Legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei a fost adoptată de Parlament. Ce prevede forma finală

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 17 decembrie, Legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei, în calitate de for decizional. Legea a fost retrimisă Parlamentului de Nicușor Dan pentru reexaminare, însă obiecțiile președintelui au fost respinse, astfel că proiectul a trecut în forma în care a fost adoptat prima dată și trebuie promulgat.

Proiectul de Lege inițiat de președintele Comunităților Evreiești din România, deputatul Silviu Vexler, a fost votat de 173 de deputați. S-au înregistrat și 106 voturi împotrivă, 6 abțineri, iar doi deputați nu au votat.

Ce sancțiuni noi aduce Legea adoptată de Parlament

Proiectul prevede pedepse mai dure pentru constituirea, sprijinirea sau aderarea la organizaţii cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob. Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, legionar, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, mai prevede proiectul.

Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, în orice mod, de materiale fasciste, legionare, rasiste şi xenofobe constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă această faptă este comisă prin intermediul unui sistem informatic limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

Nu va constitui infracţiune în cazul în care fapta este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul dezbaterii unei chestiuni de interes public.

Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război, al persoanelor care au făcut parte din conducerea organizaţiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea unor drepturi.

Legea mai pedepseşte contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea Holocaustului pe teritoriul României, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi. Săvârşirea acestor fapte prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

Se interzice acordarea sau menţinerea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi al persoanelor care au făcut parte din conducerea organizaţiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.

De asemenea, se interzice acordarea sau menţinerea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război, precum şi al persoanelor care au făcut parte din conducerea organizaţiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică, mai prevede legea.

Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, prin orice mijloace, de materiale antisemite constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unul la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă fapta prevăzută este comisă prin intermediul unui sistem informatic limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

Proiectul poate fi citit aici.

Președintele a reclamat Legea la CCR și a retrimis-o în Parlament

Proiectul a fost iniţiat de preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, deputatul Silviu Vexler și a fost adoptat de Parlament prima dată în iunie. Actul normativ a fost contestat, în 20 iunie, la CCR de parlamentari ai AUR, S.O.S. România şi POT, Curtea respingând sesizarea.

În 14 iulie, preşedintele Nicuşor Dan a sesizat, la rândul său, CCR - şi de această dată, Curtea a respins obiecţiile de neconstituţionalitate.

În 4 decembrie, preşedintele a retrimis Parlamentului legea spre reexaminare, acesta apreciind că actuala formă a actului normativ ar putea duce la „amplificarea tensiunilor”. El a considerat că, în forma actuală, legea este insuficient de clară în definirea unor infracţiuni.

„Unele articole pot fi interpretate abuziv, ceea ce ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul. De exemplu, noua lege prevede pedepse cu închisoarea de la unu la cinci ani pentru distribuirea oricărui material care conţine idei xenofobe, fără a face diferenţa între materiale de propagandă extremistă şi opere literare sau texte istorice. România are nevoie atât de fermitate, cât şi de echilibru. Ambele sunt esenţiale pentru apărarea democraţiei”, a apreciat preşedintele.

Actul normativ a fost adoptat în aceeaşi formă care a trecut iniţial de Parlament, plenul Senatului respingând obiecţiile preşedintelui, și a ajuns ulterior pe masa Camerei Deputaților.

Odată adoptat de Camera Deputaților, proiectul de Lege trebuie adoptat în cel mult 10 zile, întrucât președintele nu mai are nicio cale de atac disponibilă, conform Constituției.

