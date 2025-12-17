Live TV

Legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei a fost adoptată de Parlament. Ce prevede forma finală

Data actualizării: Data publicării:
camera deputatilor in sedinta
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Ce sancțiuni noi aduce Legea adoptată de Parlament Președintele a reclamat Legea la CCR și a retrimis-o în Parlament

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 17 decembrie, Legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei, în calitate de for decizional. Legea a fost retrimisă Parlamentului de Nicușor Dan pentru reexaminare, însă obiecțiile președintelui au fost respinse, astfel că proiectul a trecut în forma în care a fost adoptat prima dată și trebuie promulgat. 

Proiectul de Lege inițiat de președintele Comunităților Evreiești din România, deputatul Silviu Vexler, a fost votat de 173 de deputați. S-au înregistrat și 106 voturi împotrivă, 6 abțineri, iar doi deputați nu au votat.

Ce sancțiuni noi aduce Legea adoptată de Parlament

Proiectul prevede pedepse mai dure pentru constituirea, sprijinirea sau aderarea la organizaţii cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob. Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, legionar, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, mai prevede proiectul.

Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, în orice mod, de materiale fasciste, legionare, rasiste şi xenofobe constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă această faptă este comisă prin intermediul unui sistem informatic limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

Nu va constitui infracţiune în cazul în care fapta este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul dezbaterii unei chestiuni de interes public.

Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război, al persoanelor care au făcut parte din conducerea organizaţiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea unor drepturi.

Legea mai pedepseşte contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea Holocaustului pe teritoriul României, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi. Săvârşirea acestor fapte prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

Se interzice acordarea sau menţinerea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi al persoanelor care au făcut parte din conducerea organizaţiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.

De asemenea, se interzice acordarea sau menţinerea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război, precum şi al persoanelor care au făcut parte din conducerea organizaţiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică, mai prevede legea.

Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, prin orice mijloace, de materiale antisemite constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unul la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă fapta prevăzută este comisă prin intermediul unui sistem informatic limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. 

Proiectul poate fi citit aici

Președintele a reclamat Legea la CCR și a retrimis-o în Parlament

Proiectul a fost iniţiat de preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, deputatul Silviu Vexler și a fost adoptat de Parlament prima dată în iunie. Actul normativ a fost contestat, în 20 iunie, la CCR de parlamentari ai AUR, S.O.S. România şi POT, Curtea respingând sesizarea.

În 14 iulie, preşedintele Nicuşor Dan a sesizat, la rândul său, CCR - şi de această dată, Curtea a respins obiecţiile de neconstituţionalitate.

În 4 decembrie, preşedintele a retrimis Parlamentului legea spre reexaminare, acesta apreciind că actuala formă a actului normativ ar putea duce la „amplificarea tensiunilor”. El a considerat că, în forma actuală, legea este insuficient de clară în definirea unor infracţiuni.

„Unele articole pot fi interpretate abuziv, ceea ce ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul. De exemplu, noua lege prevede pedepse cu închisoarea de la unu la cinci ani pentru distribuirea oricărui material care conţine idei xenofobe, fără a face diferenţa între materiale de propagandă extremistă şi opere literare sau texte istorice. România are nevoie atât de fermitate, cât şi de echilibru. Ambele sunt esenţiale pentru apărarea democraţiei”, a apreciat preşedintele.

Actul normativ a fost adoptat în aceeaşi formă care a trecut iniţial de Parlament, plenul Senatului respingând obiecţiile preşedintelui, și a ajuns ulterior pe masa Camerei Deputaților.

Odată adoptat de Camera Deputaților, proiectul de Lege trebuie adoptat în cel mult 10 zile, întrucât președintele nu mai are nicio cale de atac disponibilă, conform Constituției. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
3
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Euroclear
5
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear...
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Digi Sport
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
GUVERN MINISTRI BOLOJAN PARLAMENT MOTIUNE
DOCUMENT AUR a depus două moțiuni simple împotriva miniștrilor de Justiție și Interne
Dominic Fritz alături de Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu.
Tensiuni în Coaliție privind moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Ce spune Kelemen Hunor după discuția cu Sorin Grindeanu
kelemen hunor in studioul digi24
Kelemen Hunor: Pe prescripție și pe complete trebuie să modificăm legislația. E clar că există o problemă
ilie bolojan parlament
Bolojan: „România nu e de vânzare” se numeşte moţiunea împotriva unui guvern care a crescut redevenţele la petrolul extras de OMV
Parlamentul din Bratislava
Scandal în parlamentul din Slovacia din cauza legislaţiei referitoare la informatori şi martori. Măsurile ar ameninţa statul de drept
Recomandările redacţiei
ilie bolojan inquam george calin
Ilie Bolojan, interviu în direct la Digi FM. Principalele declarații...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trupe europene în Ucraina. Ce prevede ultima variantă a planului de...
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
Premierul Ilie Bolojan consideră că faptele de corupție gravă nu ar...
Dmitri Peskov
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele...
Ultimele știri
Prețul de referință al lemnului ar putea crește de la 1 ianuarie 2026. Măsura nu are impact direct asupra prețului plătit de populație
Senatul a adoptat legea care obligă universitățile să ofere mai multe stagii de practică pentru studenţi
24 de inculpați, printre care funcționari din Primăria Bacău, trimiși în judecată pentru fraude cu fonduri europene de 6,3 milioane lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tensiune astrală între Soare și Saturn. Patru zodii sunt direct vizate de lecțiile karmice
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Oleksandr Romanchuk, mărturii cutremurătoare despre războiul din Ucraina: “Mi-am pierdut prieteni care luptau...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
După ce a contestat “Legea Novak” la CCR, Nicușor Dan a plecat din România și s-a întâlnit cu celebrul...
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Curentul se scumpește din ianuarie 2026. Calcul: cât vei plăti pentru 100 kWh
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Ce tip de pensie urmează să dispară? Sute de mii de români, afectați
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...