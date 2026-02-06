Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri, în direct la Digi24, declanșarea unui proces amplu și de durată pentru clarificarea situației construcțiilor ridicate ilegal pe litoral. „De la beach-baruri și restaurante deja demolate până la blocuri care vor ajunge în instanță, fiecare caz va fi analizat punctual”, a spus Buzoianu, pe baza unui raport făcut public după ce a fost blocat ani la rând „la sertar”. Primele măsuri au fost luate deja. Zeci de construcții ilegale au fost demolate în Năvodari, iar controalele au fost extinse pe întreaga coastă. Urmează procese în instanță, unde se va decide soarta miilor de clădiri identificate.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că situația construcțiilor ilegale din zona costieră va fi tratată individual, în funcție de complexitatea fiecărui caz.

„Fiecare dintre aceste situații reprezintă un caz punctual, care va trebui să fie analizat în instanță și să fie găsită o soluție, de la caz la caz. Vorbim inclusiv despre clădiri care au fost ridicate ilegal pe zona de plaje, în formă de beach-baruri sau de restaurante, care deja au început să fie dărâmate. Acolo lucrurile sunt un pic mai ușor de realizat”, a precizat Buzoianu.

Un exemplu concret este Năvodari.

„În Năvodari deja am avut zeci de construcții care au fost identificate ca fiind ilegale, așa că nu am mai lăsat să treneze lucrurile și au fost luate deja măsurile necesare”, a spus Diana Buzoianu, adăugând că „avem situații mult mai complexe, cu blocuri unde, evident, va trebui să fie realizată o analiză foarte serioasă, inclusiv juridică, în instanță, care va dura, cel mai probabil, ani de zile”.

Un punct central al demersului îl reprezintă raportul privind ocuparea ilegală a zonei costiere.

„Ce este foarte important: avem acest raport și el este public în acest moment. Toată lumea se poate uita pe fiecare localizare în parte, are planșele realizate cu linia costieră și poate vedea ce construcții au fost ridicate în zona costieră. În mod normal, acele terenuri ar fi trebuit să fie proprietate publică a statului, în niciun caz proprietate privată, nici a UAT-urilor, nici a persoanelor fizice sau juridice”, a adăugat ministra.

Raport blocat „la sertar” ani de zile

Diana Buzoianu a atras atenția că situația actuală este rezultatul unor decizii administrative luate de-a lungul multor ani.

„Aici nu s-a ajuns de pe o zi pe alta. Vorbim despre zeci de acte administrative, zeci de avize și zeci de autorități care și-au întors privirea în ultimii ani. Această comisie interministerială a apărut ca răspuns la un caz de corupție identificat de jurnaliști. Atunci a apărut întrebarea: este un caz excepțional sau există astfel de situații la nivel general?”, a explicat Buzoianu.

Raportul a fost însă blocat timp de peste trei ani.

„A fost nevoie de trei ani. Acest raport, cerut acum mai bine de trei ani, fusese blocat, ținut la sertar. Vă dați seama că interesele sunt foarte mari și putem înțelege de ce a fost ținut la sertar atâția ani. Am făcut o prioritate din a scoate de la sertar acest raport și este foarte important că l-am pus în transparență, pentru că acum absolut oricine poate să intre, să se uite pe planșe și să vadă clădirile care ajung la câțiva metri de apă”, a declarat ea.

Peste 4.000 de construcții ridicate ilegal

Peste 4000 de construcții, inclusiv blocuri cu mai multe etaje, au fost ridicate pe terenuri care, potrivit legii, ar fi trebuit să aparțină statului român, susține ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a anunțat raportul final în ceea ce privește terenurile din zona costieră a litoralului.

Potrivit raportului, în trecut primăriile ar fi transferat terenuri din proximitatea plajelor, din domeniul public al statului în domeniul privat, pentru a le vinde mai ușor către persoane private.

Aceste transferuri s-ar fi făcut încă din anii 2000. Spre exemplu, fostul edil al Constanței, Radu Mazăre, a fost condamnat la închisoare pentru o astfel de faptă, dar statul nu a recuperat terenul pierdut.

Primarii localităților cu ieșire la mare chiar au avut o întâlnire cu reprezentanți ai Apelor Române în luna noiembrie a anului trecut, pentru a stabili dacă terenurile respective ar trebui să revină Apelor Române sau să rămână în administrația primăriilor.

Editor : C.A.