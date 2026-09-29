Președintele Nicușor Dan va mai face o desemnare care se va finaliza cu un eșec, iar apoi, în sfârșit, vom avea un premier care va fi votat. Este scenariul avansat de liderul deputaților UDMR. Csoma Botond spune că șeful statului ar putea nominaliza mai întâi un premier social-democrat, însă nu neapărat pe Sorin Grindeanu, iar apoi să revină la varianta unui tehnocrat. A doua desemnare, spune el, ar avea șanse mai mari să treacă de Parlament.

„Ipoteza mea este că (Nicușor Dan -n.r.) nu va dizolva acum Parlamentul. Eu cred că mai va mai face două desemnări, după calculul meu. O desemnare de natură politică și una, să zic așa, se reîntoarce la gândul lui de tehnocrat. Cred că a doua desemnare poate să aibă mai mari șanse de izbândă decât prima desemnare”, a declarat liderul deputaților UDMR.

Întrebat pe cine ar putea nominaliza președintele, Csoma Botond a răspuns: „Nu știu dacă va fi Sorin Grindeanu sau altcineva din Partidul Social Democrat. Nu sunt sigur că domnul Grindeanu ar dori să participe la un eventual eșec în calitate de premier desemnat”.

Marți continuă audierile în comisiile parlamentare de specialitate ale miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru Guvernul cu care vrea să se prezinte în Parlament.

Audierile au început la ora 10:00 și sunt programate să se termine la ora 20:00, fiecare ministru propus având o oră la dispoziție să răspundă la întrebările parlamentarilor.

Votul de învestitură în plenul reunit al celor două Camere este programat miercuri, la ora 13.00.

Pentru a trece de Parlament, Guvernul Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi.

Cele trei partide care formează „Guvernul Mureșan” - PNL, USR, UDMR - strâng împreună doar în jur de 170 de voturi și au în mod evident nevoie de voturi de la celelalte formațiuni.

PSD și AUR au anunțat că nu vor vota în favoarea lui Siegfried Mureșan.

Editor : C.L.B.