Liderul local PNL care a dat BAC-ul: "Am făcut meditații, nu mi-e rușine. Sunt un tip omogen". Cum a ajuns acesta să dea examenul

Prim-vicepreşedintele PNL Vrancea, Daniel Moroşanu, a declarat, miercuri seară, la Digi24, după ce a dat examenul de Bacalaureat la Istorie, că a fost “pe subiect” și că va fi mulțumit dacă obține nota de trecere. El a explicat cum a ajuns să dea examenul la vârsta de 42 de ani și să facă meditații la limba română.

„A fost excelent. M-am prezentat la examenul de Bacalaureat la istorie, am fost pe subiect, să știți că am învățat, m-am pregătit cu speranța că voi lua o notă de trecere. Nu mă aștept la o notă foarte mare. Sunt mulțumit cu una de trecere și per total să am o medie care să-mi satisfacă această dorință, să am Bacalaureatul. Sincer, istoria mi-a plăcut mai mult. Nu pot să zic că la Limba și literatura româna nu m-am descurcat. Acum să vedem ce notă o să iau”, a afirmat politicianul.

El este determinat să se înscrie la facultate.

„Toate provocările din ultimele zile, mai mult din partea media locală și centrală, m-au determinat, deși nu intenționam, să continui și să mă înscriu și la facultate. Sunt un tip ambițios, am capacitatea și voi face și dovada să merg la facultate. Nu mă pricep cu doctoratele, că nu vreau să ajung ca domnul Ponta să plagiez. Îmi știu limitele și îmi sunt suficient doar studiile superioare, facultate și licență”, a spus Moroșanu.

Liderul PNL de Vrancea a povestit că a făcut o școală de mecanici iar ulterior a plecat să muncească în străinătate.

„Am absolvit școala complementară de mecanici auto, tocmai datorită faptului că fac parte dintr-o familie modestă și am considerat, după terminarea a opt clase, că trebuie să-mi iau viața în propriile mâini și să fac ceva. Am urmat o școală postliceală complementară de doi ani, de mecanici auto, am absolvit cu diplomă. Nu am profesat în acel moment, pentru că era visul tuturor tinerilor, după ce îți termini studiile, să pleci în străinătate.

Am plecat pentru doi ani în Turcia. Am muncit la o firmă ca orice muncitor necalificat. După ce m-am întors în țară, visul oricărui tânăr era să plecăm spre Occident. Am plecat în Italia pentru doi ani, dar în intervalul de timp dintre Turcia și Italia am decis să mă căsătoresc, să fac o familie”, a explicat prim-vicepreședintele PNL Vrancea.

Având în vedere că este un lider PNL local, acesta a spus că „sub nicio formă” nu este nicio presiune asupra profesorilor care îi corectează lucrările.

„PNL nu face presiuni, așa cum a făcut-o de-a lungul timpului Partidul Socialist Democrat. Noi suntem liberi, știm bine că nu se corectează în județ ul Vrancea lucrările elevilor, se duc în alte județe, așa că nu poate să fie o presiune în sensul ăsta”, a precizat liberalul.

Daniel Moroșanu a declarat că nu va face contestație, pentru că va avea „note destul de bune”.

De asemenea, liderul local a avut nevoie de meditații pentru că trecuseră patru ani de la absolvirea liceului.

„M-am pregătit. M-am înscris și anul trecut, dar nu eram atât de pregătit și sigur. Am făcut meditații câteva ore, pentru recapitulare, la Română. Este bine să se predea la cursurile din timpul școlii ceea ce predau profesorii la meditații. Cred că ar trebui mai multă implicare și determinare din partea lor. Sunt foarte mulți care fac lucrul ăsta și pentru a nu mai face loc pentru meditații după ore. Dacă copii și-ar da mai mult interes în timpul orelor, cu siguranță n-ar mai avea nevoie de meditație.

Nu mi-e rușine că am avut nevoie de meditații, pentru că a fost un interval destul de mare de când am absolvit, în 2016. Nu am avut timp să studiez foarte mult și am avut nevoie de pregătire”, a precizat el.

Întrebat dacă adversarii politici au râs de el, prim-vicepreședintele PNL Vrancea a spus: „Cine, Marian «Portofel» (Oprișan – n.red.)? N-au râs de mine. Nu poate să râdă de mine. A distrus județul Vrancea. Sunt un tip omogen, un tip care mă implic. Vom fi generația care vom îndepărta această camarilă a lui Marian Oprișan, al lui «Portofel» și vom da viață acestui județ”, a conchis politicianul.

Redactor: Alexandru Costea