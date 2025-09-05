Live TV

Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu șef al Corpului de Control al prim-ministrului

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto:Inquam Photos / George Călin
Din articol
Premierul a eliminat unele criterii de numire în funcţie a şefului Corpului de Control

Guvernul anunţă, vineri seară, că premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu.

„Decizia de numire a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial nr.823”, a transmis Guvernul.

Crinel Nicu Grosu s-a născut în 15 noiembrie 1978 şi a urmat Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” şi a urmat un master în Relaţii Internaţionale şi Instituţii Europene.

Noul șef al Corpului de Control al premierului a lucrat la Direcţia Generală Anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la ANAF, precum și la Poliția de Frontieră.

Din iulie 2025 era împuternicit şef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special din Direcţia Generală Anticorupţie – Ministerul Afacerilor Interne.

Anterior, a fost Ofiţer specialist principal – Serviciul Special în cadrul aceleiaşi instituţii, încă din 2019.

Postul de şef al Corpului de Control a rămas vacant, în 2 iulie, după ce Adrian Nicuşor Nica a fost eliberat din post şi numit preşedinte al ANAF.

CV –ul lui Crinel Nicu Grosu poate fi consultat AICI.

Premierul Ilie Bolojan a considerat că erau nişte criterii cu mult prea restrictive, puteau să limiteze foarte mult posibilitatea alegerii unei persoane competente.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre eliminarea criteriilor de numire în funcţie a şefului Corpului de Control, că premierul a considerat că erau nişte criterii cu mult prea restrictive şi puteau să limiteze foarte mult posibilitatea alegerii unei persoane competente.

Dogioiu a fost întrebată de ce a fost nevoie de modificarea Ordonanţei de urgenţă care stabilea criteriile pentru numirea şefului Corpului de Control la Premierului, în sensul eliminării tuturor criteriilor de numire.

„Premierul a considerat că erau nişte criterii cu mult prea restrictive şi care puteau să limiteze foarte mult posibilitatea de alegere a unei persoane competente, dar care nu intra exact, exact în acel tipar”, a precizat Ioana Dogioiu.

Ea a precizat că nu ştie exact care erau criteriile vechi. „V-am explicat de ce s-a făcut modificarea. Dacă vă referiţi la un criteriu anume, nu cred că chestiunea dosarului penal, dar sunt secretari de stat, trebuie să îndeplinească criteriile pentru un secretari de stat”, a mai spus ea.

