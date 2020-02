Ludovic Orban, către parlamentarii PSD: Depuneți moțiune pentru că vă e frică de democrație

Premierul Ludovic Orban i-a acuzat pe social-democrați că se tem de alegerea primarilor în două tururi, pentru că aceasta ar permite schimbarea edililor care „și-au bătut joc de comunitățile locale” pe care le-au condus. „Vă e frică de democrație”, a spus Orban de la tribuna Parlamentului, în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură depuse de PSD.

„Sunteți parlamentari născuți din pixul lui Dragnea și nu veți scăpa de asta în toată cariera dumneavoastră. Nu numai că a fost semnată candidatura dumneavoastră de acest stăpân, dar trei ani de zile l-ați slugărit și ați votat toate proiectele împotriva interesului României. Puteți să faceți ce vreți, nu mă las judecat de voi. În trei ani de zile ați arătat clar de ce sunteți în stare, de sărăcie, dezinformare, slugărnicie și nu ați adus nimic bun României”, a spus Orban.

Premierul a răspuns criticilor venite de la PSD pentru cele 25 de ordonanțe de urgență votate în ședința de Guvern de marți.

„Voi, având majoritate parlamentară, ne atacați pe noi că am emis ordonanțe de urgență? Voi ați emis OUG 13 noaptea că hoții, ca să scăpați de pedeapsă pușcăriabilii care vă conduceau. Noi am emis ordonanțe de urgență pentru a rezolva problemele românilor, pentru a oferi masă caldă în școli. Noi am adoptat ordonanțe de urgență că să salvăm prostiile și incompetența voastră. Am adoptat ieri OUG pentru a împiedica situația dramatică în care România să fie obligată să ramburseze la UE două miliarde de euro, pentru că voi nu ați fost în stare să finalizați proiectele cu fonduri europene de apă și canal”, a mai spus Orban.

„Singurul lucru care v-a deranjat a fost angajarea răspunderii Guvernului pe instituirea unui regim electoral care dă un plus de democrație, dă un drept suplimentar cetățenilor care permite să aleagă primari mai reprezentativi, care permite schimbarea primarilor care și-au bătut joc de comunitățile locale” pe care le-au condus. „Depuneți moțiune pentru că vă este frică de democrație. Veți pierde mai mult de jumăte dintre primari. Au spus că nu vă mai susțin dacă nu împiedicați alegerea în două tururi. Ăsta e motivul”, a mai spus premierul.

„Nu dau doi bani pe toate afirmațiile voastre despre democrație, în condițiile în care ați călcat în trei ani de zile drepturile românilor. În campania din 2016 erați travestiți în albine și promiteați miere. Când ați ajuns la putere, v-ați dat arama pe față, că nu sunteți altceva decât niște viespi care nu aveți decât ac și venin pentru români, nu miere așa cum ați promis”, a continuat Orban.