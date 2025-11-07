Live TV

Ludovic Orban îl acuză pe Sorin Grindeanu că „dă tonul la declaraţii războinice” împotriva partidelor din coaliţie

Ludovic Orban, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, remarcă faptul că, în vreme ce liderul PNL, Ilie Bolojan, le-a cerut liberalilor să nu atace partidele din coaliţie, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, ”îi încurajează” pe social-democraţi să facă acest lucru şi ”chiar dă tonul la declaraţii războinice”. Ludovic Orban afirmă, în acest context, că membrii celorlalte partide aflate la guvernare nu pot tolera la nesfârşit ”această atitudine schizoidă”.

„E un lucru interesant. În timp ce Bolojan practic aproape le-a interzis liderilor PNL să se războiască cu partenerii de coaliţie, mai ales cu PSD-ul, să nu răspundă la atacuri, se pare că liderul PSD îi încurajează chiar şi chiar dă tonul la declaraţii războinice contra partenerilor din coaliţie. Eu spun asupra acestui lucru că nu poate continua foarte mult lucrul ăsta, pentru că încetul cu încetul se creează o stare de nemulţumire profundă în baza partidelor din cadrul coaliţiei care, practic, încetul cu încetul o să pună presiune pe leadership, pentru că nu o să mai tolereze la nesfârşit această atitudine schizoidă, adică, pe de o parte, eşti la guvernare şi ai toate avantajele guvernării şi participi la toate deciziile, dar, pe de altă parte, tu vrei, în faţa opiniei publice, să arăţi că tu eşti, de fapt, singura opoziţie la actuala coaliţie de guvernare. La un moment dat, nu o să mai meargă... Se întinde coarda prea mult, există o limită”, a declarat Ludovic Orban la TVR Info, potrivit News.ro.

Fostul prim-ministru şi fost preşedinte al PNL a susţinut că are experienţa guvernărilor în coaliţii şi a amintit că ”atunci când se întinde coarda, se rupe”.  ”Există, cum să zic, o graniţă pe care, dacă o treci, e ireversibilă”, a adăugat Orban, amintind că au fost alianţe care s-au rupt din cauza atacurilor dintre partidele care le formau.

Întrebat dacă crede că PSD vrea să ajungă la ruperea actualei coaliţii, Orban a răspuns: ”Nu cred că doreşte să ajungă”.

”Această aşezare a coaliţiei, aşa cum a fost ea stabilită pe protocolul de coaliţie, e mai degrabă în avantajul PSD. PSD nu deţine poziţia de premier în momentul asumării de decizii impopulare şi urmează să deţină poziţia de premier exact în anul electoral, la jumătatea anului 2027, când, practic, se intră în anul electoral şi când, teoretic, nu vor mai fi necesare măsuri impopulare. Or, deja au un avantaj din modul în care s-a negociat această coaliţie. Dacă nici măcar asta nu îi face mai rezonabili, există un risc major, pur şi simplu, să se rupă coaliţia”, a subliniat Ludovic Orban, adăugând că ”ar fi grav” dacă s-ar rupe coaliţia.

