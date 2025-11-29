Live TV

Ludovic Orban, întrebat ce șanse sunt să se rupă Coaliția: „PSD-ului îi convine ca Bolojan să fie premier”

Data publicării:
sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul consilier prezidenţial pe probleme de politică internă Ludovic Orban a declarat că, cel puțin până la jumătatea anului viitor, nu sunt șanse mari ca actuala Coaliție de guvernare să se rupă. El susține că „PSD-ului îi convine ca preşedintele PNL să fie premier în perioada asta, când se adoptă măsuri nepopulare”. 

Întrebat despre posibilitatea ca actuala Coaliție să se rupă, Ludovic Orban a răspuns: „După părerea mea, şansele să se rupă această coaliţie, să se schimbe, să cadă acest guvern, nu sunt foarte mari în momentul de faţă. Cel puţin până la jumătatea anului viitor nu cred că există vreun risc de schimbare a actualei configuraţii”.

El a explicat că social-democraților le convine ca în această perioadă în care sunt luate măsuri de austeritate premier să fie un liberal.

„PSD-ului îi convine ca preşedintele PNL să fie premier în perioada asta, când se adoptă măsuri nepopulare şi, cumva, ei să joace rolul ăsta în care sunt băieţii buni şi băiatul rău e premierul, care e şi preşedintele PNL. Nu cred că ei vor să rupă această stare de lucruri care lor li se pare că îi avantajează şi care le-a permis dezvoltarea acestei strategii. Iar pe de altă parte, în PNL există suport. Ilie Bolojan e un om cu cota de încredere incomparabilă faţă de cota de încredere pe care o au alţi lideri politici. În momentul de faţă nu există un lider politic care să poată să-şi asume conducerea partidului şi mai ales conducerea guvernului! Mai ales în condiţiile date, condiţii de dificultate maximă. Ca să cadă acest guvern ar trebui să se depună o moţiune de cenzură care să fie votată”, a declarat fostul consilier prezidențial, într-un interviu pentru News.ro.

Ori, în momentul în care un partid din coaliţie votează o moţiune de cenzură, momentul respectiv face aproape imposibilă o continuare a acestei coaliţii în actuala configuraţie şi nimeni nu-şi va asuma un vot în favoarea unei moţiuni de cenzură împotriva acestui guvern numai ca să scape de Bolojan, în speranţa că, după ce scapă de Bolojan, practic, o să se refacă această coaliţie”, a conchis Ludovic Orban.

