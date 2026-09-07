Live TV

Exclusiv Nicu Ștefănuță compară situația din Germania cu cea din România după scorul AfD: AUR stă bine și pe stradă, nu doar în sondaje

Data actualizării: Data publicării:
Nicu Ștefănuță, europarlamentar român.
Nicu Ștefănuță, europarlamentar român. Foto: Multimedia Centre/ European Parliament
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Au vorbit mai mult pe limba oamenilor”

Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță a vorbit luni, la Digi24, despre scorul obținut de AfD în Germania și a făcut o paralelă cu România. „Să nu credeți că AUR stă doar bine în sondaje, stă și pe stradă”, a spus el. Ștefănuță a afirmat că ascensiunea extremei drepte este alimentată de problemele concrete cu care se confruntă oamenii: „costul vieții”, „costul locuirii” și „costul mâncării”.

 

Întrebat la Digi24 cum vede rezultatul obținut de formațiunea de extremă dreapta AfD în landul german Saxonia-Anhalt, Nicu Ștefănuță a spus că acesta trebuie privit ca un semnal și pentru România. În opinia sa, ascensiunea formațiunilor radicale nu este doar un fenomen surprins de sondaje, ci se traduce în voturi.

„Să nu credeți că AUR stă doar bine în sondaje, stă și pe stradă. Bine, văd și eu în diaspora. Au aplicații pe telefon, oamenii sunt foarte bine organizați, au reduceri la magazine și ne îmbătăm cu apă rece dacă credem că doar este o ficțiune din asta a sondajelor. Este o realitate”, a declarat Ștefănuță.

Ideea fusese exprimată de vicepreședintele Parlamentului European și într-un mesaj publicat pe Facebook, după rezultatul din Germania. „Coșmarul este real”, a scris el, întrebând câte dovezi mai sunt necesare pentru a vedea că scorurile bune ale AUR din sondaje se pot transforma în voturi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ștefănuță a legat ascensiunea extremei drepte și de măsurile de austeritate luate de guverne, despre care spune că pot afecta în special categoriile vulnerabile.

„Tăierile guvernamentale fără să te gândești exact sau măcar să comunici anume pe cine atingi, nu atingi cumva grupurile vulnerabile. A făcut mult rău și Friedrich Merz”, a spus el.

Europarlamentarul a comparat apoi situația din Germania cu cea din România și cu măsurile luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Cancelarul Germaniei, într-adevăr, a fost, ca să punem în termeni românești, ca Guvernul nostru Bolojan. Adică au tăiat stil 2008-2009, fără să explice exact de ce sunt aceste tăieri, de ce luăm de la copii, de ce luăm de la studenți, de la persoane cu dizabilități. Și toate acestea au împins oamenii în brațele partidului AfD, care acum se bucură de 44,5%”, a afirmat Ștefănuță.

„Lumea nu înțelege chestiunile astea fine, democrație, extremă dreapta, nazism. Lumea înțelege ceva simplu: că benzina este la 10 lei, că costul vieții a crescut foarte mult, că nu-și mai permit oamenii locuințe și că sănătatea este la pământ și educația la fel”, a afirmat vicepreședintele Parlamentului European.

Citește și: Triumful AfD îl pune pe Friedrich Merz în fața unei crize politice. Extrema dreaptă, aproape de putere

„Au vorbit mai mult pe limba oamenilor”

Întrebat de ce AfD a reușit să obțină un scor atât de mare, Ștefănuță a spus că formațiunea a știut să vorbească pe înțelesul oamenilor și că acesta este un aspect din care celelalte partide trebuie să învețe.

„Au reușit pentru că au vorbit mai mult pe limba oamenilor și asta trebuie să învățăm toți politicienii. Lăsăm teoriile, filozofiile și ne ocupăm de ceea ce este important pentru oameni și acum e important pentru oameni: costul vieții, costul locuirii, costul mâncării”, a declarat el.

El a explicat că extrema dreaptă și populiștii își construiesc mesajele pornind de la nemulțumiri reale,.

„Extremiștii, acești populiști, ne vând niște gogoși, dar bazate pe niște fapte reale. Asta este de fapt populismul. Să vinzi niște ficțiuni, că se va rezolva totul dacă România, nu știu, e suverană, își închide granițele, iese din Uniune. Astea sunt ficțiuni, invenții, dar sunt ficțiuni care răspund în mintea oamenilor la probleme reale”, a spus Ștefănuță.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ninsoare abundentă în București.
1
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
jurilovca
2
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
balastieră exploatare nisip pietriș agregate
3
Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi...
Screenshot 2026-06-30 102743
4
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Steve Witkoff și Jared Kushner
5
Putin i-a primit pe emisarii lui Trump la Kremlin. Atacurile dintre Moscova și Kiev au...
"Iuda" s-a întors acasă, la opt luni după marea trădare! Ce a urmat face înconjurul lumii
Digi Sport
"Iuda" s-a întors acasă, la opt luni după marea trădare! Ce a urmat face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Magdeburg, Deutschland, 06.09.2026: Messe: Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026: Ulrich Siegmund gibt ein Interview *** Magd
Marele câștigător al alegerilor din Saxonia-Anhalt: Ulrich Siegmund, vânzătorul de parfumuri care a canalizat furia alegătorilor uitați
Friedrich Merz.
Triumful AfD îl pune pe Friedrich Merz în fața unei crize politice. Extrema dreaptă, aproape de putere
elevi in sala de clasa
Bolojan: Noul an şcolar începe cu finalizarea unui mare program de investiţii în educaţie. Cum s-au folosit peste 2,5 miliarde de euro
Wahlabend Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 - Messe Magdeburg - zentrale Wahlveranstaltung
AfD a câștigat alegerile din Saxonia-Anhalt, dar fără majoritate în parlamentul regional. Reacție dură din Polonia, laude de la Rusia
profimedia-1131092482
AfD câștigă detașat alegerile din Saxonia-Anhalt. Extrema dreaptă obține 44,5%, potrivit exit-poll-urilor
Recomandările redacţiei
contor
Cresc prețurile la curent la Hidroelectrica. Cine va fi afectat
US-Friedensplan fuer Ukraine: Trump stellt Ultimatum
SUA văd „progrese” în negocierile de pace. Rusia și Ucraina rămân...
uniforme scolare
Uniformă școlară obligatorie pentru a combate fenomenul de...
incendiu după un bombardament rusesc asupra Kievului
Urmează cea mai intensă campanie de bombardamente a Rusiei de la...
Ultimele știri
Nicușor Dan, declarații după vizita la o școală din Curcani
Care ar putea fi următoarea țară atacată de Putin: România, vizată direct. Republica Moldova, una dintre ținte (Atlantic Council)
Scumpirea energiei anunțată de Hidroelectrica ar putea fi urmată de alți furnizori. Chisăliță: „Scenariul de 10-15% rămâne plauzibil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii sunt favoritele astrelor pe 7 septembrie 2026. Pentru una dintre ele se schimbă situația financiară
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
Mihai Stoica a dezvăluit care e jucătorul cu clauză de 50.000.000 de euro la FCSB: “Nu am mai văzut aşa ceva”
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Gestul uriaş făcut de Karlo Muhar pentru a putea semna cu FCSB: “Nu contează! Plătesc eu tot”
Adevărul
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre...
Playtech
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu...
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imagini "șocante" în SUA: Griezmann, filmat în timp ce "se luptă pentru viața lui" în pauza de hidratare!
Pro FM
Cum arată Anca Badiu la 48 de ani și cu ce se ocupă. Fosta solistă Class s-a retras din lumina reflectoarelor...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman a născut la 45 de ani. Cine este tatăl celui de-al treilea copil al actriței, omul alături de...
Adevarul
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică
Newsweek
Pensia unei pensionare a scăzut după ce a ales să mai muncească un an. Câți bani a pierdut la pensie. De ce?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
O femeie în comă s-a trezit după ce un câine i-a atins mâna. Medicii susțin că e un miracol: „N-am mai văzut...
Film Now
Robert Pattinson și Suki Waterhouse, moment romantic la Veneția. S-au sărutat în aplauzele publicului după...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”