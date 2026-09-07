Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță a vorbit luni, la Digi24, despre scorul obținut de AfD în Germania și a făcut o paralelă cu România. „Să nu credeți că AUR stă doar bine în sondaje, stă și pe stradă”, a spus el. Ștefănuță a afirmat că ascensiunea extremei drepte este alimentată de problemele concrete cu care se confruntă oamenii: „costul vieții”, „costul locuirii” și „costul mâncării”.

Întrebat la Digi24 cum vede rezultatul obținut de formațiunea de extremă dreapta AfD în landul german Saxonia-Anhalt, Nicu Ștefănuță a spus că acesta trebuie privit ca un semnal și pentru România. În opinia sa, ascensiunea formațiunilor radicale nu este doar un fenomen surprins de sondaje, ci se traduce în voturi.

„Să nu credeți că AUR stă doar bine în sondaje, stă și pe stradă. Bine, văd și eu în diaspora. Au aplicații pe telefon, oamenii sunt foarte bine organizați, au reduceri la magazine și ne îmbătăm cu apă rece dacă credem că doar este o ficțiune din asta a sondajelor. Este o realitate”, a declarat Ștefănuță.

Ideea fusese exprimată de vicepreședintele Parlamentului European și într-un mesaj publicat pe Facebook, după rezultatul din Germania. „Coșmarul este real”, a scris el, întrebând câte dovezi mai sunt necesare pentru a vedea că scorurile bune ale AUR din sondaje se pot transforma în voturi.

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Ștefănuță a legat ascensiunea extremei drepte și de măsurile de austeritate luate de guverne, despre care spune că pot afecta în special categoriile vulnerabile.

„Tăierile guvernamentale fără să te gândești exact sau măcar să comunici anume pe cine atingi, nu atingi cumva grupurile vulnerabile. A făcut mult rău și Friedrich Merz”, a spus el.

Europarlamentarul a comparat apoi situația din Germania cu cea din România și cu măsurile luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Cancelarul Germaniei, într-adevăr, a fost, ca să punem în termeni românești, ca Guvernul nostru Bolojan. Adică au tăiat stil 2008-2009, fără să explice exact de ce sunt aceste tăieri, de ce luăm de la copii, de ce luăm de la studenți, de la persoane cu dizabilități. Și toate acestea au împins oamenii în brațele partidului AfD, care acum se bucură de 44,5%”, a afirmat Ștefănuță.

„Lumea nu înțelege chestiunile astea fine, democrație, extremă dreapta, nazism. Lumea înțelege ceva simplu: că benzina este la 10 lei, că costul vieții a crescut foarte mult, că nu-și mai permit oamenii locuințe și că sănătatea este la pământ și educația la fel”, a afirmat vicepreședintele Parlamentului European.

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„Au vorbit mai mult pe limba oamenilor”

Întrebat de ce AfD a reușit să obțină un scor atât de mare, Ștefănuță a spus că formațiunea a știut să vorbească pe înțelesul oamenilor și că acesta este un aspect din care celelalte partide trebuie să învețe.

„Au reușit pentru că au vorbit mai mult pe limba oamenilor și asta trebuie să învățăm toți politicienii. Lăsăm teoriile, filozofiile și ne ocupăm de ceea ce este important pentru oameni și acum e important pentru oameni: costul vieții, costul locuirii, costul mâncării”, a declarat el.

El a explicat că extrema dreaptă și populiștii își construiesc mesajele pornind de la nemulțumiri reale,.

„Extremiștii, acești populiști, ne vând niște gogoși, dar bazate pe niște fapte reale. Asta este de fapt populismul. Să vinzi niște ficțiuni, că se va rezolva totul dacă România, nu știu, e suverană, își închide granițele, iese din Uniune. Astea sunt ficțiuni, invenții, dar sunt ficțiuni care răspund în mintea oamenilor la probleme reale”, a spus Ștefănuță.

Editor : C.S.