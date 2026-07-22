AUR atacă propunerea lui Sorin Grindeanu privind „comisia de criză” în Parlament: „Este o prostie procedurală”

AUR critică dur propunerea liderului PSD Sorin Grindeanu de înființare a unei „comisii de criză” în Parlament, pe care o consideră lipsită de bază legală. Senatoarea Niculina Stelea susține că formațiunea este de acord cu convocarea unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea proiectelor urgente, însă respinge „artificiile procedurale” și avertizează că nu va susține legi adoptate în grabă.

Senatoarea AUR afirmă că organizarea unei sesiuni extraordinare este justificată, în condițiile în care Guvernul demis nu mai poate adopta ordonanțe de urgență.

„Convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru adoptarea unor acte normative urgente este o idee bună. Mai ales că Guvernul demis nu poate emite ordonanțe de urgență”, a declarat Niculina Stelea.

Ea a precizat că legea privind prelungirea aplicării TVA de 9% la achiziția de locuințe trebuie adoptată până pe 28 iulie pentru a putea fi promulgată și publicată în Monitorul Oficial.

În schimb, senatoarea critică inițiativa președintelui PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind constituirea unei „comisii de criză”.

„Intenția președintelui PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, de a organiza o așa-zisă «comisie de criză» este însă o prostie procedurală. Nu există astfel de prevederi nici în Regulamentul de funcționare al celor două Camere ale Parlamentului, nici în lege și, evident, nici în Constituție. E o găselniță de comunicare facilă care trădează, de fapt, lipsa de idei a social-democraților”, a afirmat Stelea.

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AUR: Vom analiza fiecare proiect de lege

Senatoarea susține că AUR va analiza proiectele care vor ajunge în Parlament, inclusiv noua Lege a salarizării unitare și noul Cod al urbanismului, însă nu va susține inițiative adoptate în regim de urgență fără o analiză temeinică.

„AUR va analiza și va încerca să îmbunătățească toate proiectele care vor fi puse în discuție, inclusiv noua Lege a salarizării unitare și noul Cod al urbanismului. Nu vom accepta însă soluții heirupiste și nici să luăm decizii cu pistolul la tâmplă. Dacă o lege nu este bună pentru România și români, nu o vom vota”, a declarat aceasta.

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Solicitare privind sesizarea CCR

În final, Niculina Stelea a susținut că, odată cu convocarea unei sesiuni extraordinare, ar trebui analizată și posibilitatea unei sesizări la Curtea Constituțională.

„Dacă tot convocăm o sesiune extraordinară a Parlamentului, poate ar fi bine să existe o sesizare la CCR cu privire la faptul că președintele Nicușor Dan nu își exercită prerogativa constituțională de a desemna un nou prim-ministru, deși consultările le-a făcut în urmă cu o lună”, a afirmat senatoarea AUR.

Reacția AUR vine după ce Sorin Grindeanu le-a trimis, marți, o scrisoare tuturor partidelor parlamentare pentru a se alătura „comitetului de criză”, care să adopte legi și alte măsuri în locul Guvernului interimar.

Editor : Ana Petrescu