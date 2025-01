Marcel Ciolacu spune că își asumă reforma administrativ-teritorială „cu toate riscurile”: „Nu mai putem continua aşa”

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat vineri că România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială şi că, dacă vrem să găsim în continuare justificări să nu o facem, atunci este convins că vom găsi. El spune că îşi asumă acest proiect cu toate riscurile, explicând că statul nu mai poate investi în şcoli unde sunt doi elevi şi că acolo nu este nici învăţământ, dar sunt cheltuieli.

Premierul a fost întrebat, vineri, despre afirmaţia preşedintelui UDMR, Kelemen Hunor în legătura cu reforma administrativă potivit căreia, înainte de realizarea unei astfel de măsuri, trebuie să fie realizat un referendum local astfel încât cetăţenii să decidă dacă vor sau nu acest lucru.

„Părerea mea e că durează prea mult. Este cazul să luăm decizii şi să ne asumăm, ca oameni politici şi oameni de stat, decizii. Şi am vorbit cu domnul Kelemen Hunor şi am fost amândoi de acord, că nu trebuie o abordare pauşală. Dom'le, sub 5.000 de locuitori nu mai există nicio localitate ca reprezentare de primărie. Să vedem la o analiză cu fiecare... În primul rând aţi văzut că am integrat şi UNCJR-ul, şi AMR-ul, şi oraşele, şi comunele cu reprezentanţi de la toţi. Facem o comisie. Noi am pornit la Partidul Social Democrat, deci se lucrează, unde vom discuta punctual”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

El consideră că România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială şi a precizat că îşi asumă acest proiect cu toate riscurile.

„România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială. Dacă vrem să găsim în continuare justificări să nu o facem, sunt ferm convins că vom găsi. Eu vă spun că mi-o asum cu toate riscurile. Nu mai putem continua aşa. Nu mai poate statul să investească în şcoli unde sunt doi elevii. Nu e nici învăţământ şi sunt cheltuieli. Nu putem ca o primărie care are 500 de locuitori să aibă serviciu pentru achiziţii publice. Acel lucru trebuie regândit. Se fac la nivelul consiliului judeţean, se fac la nivelul primului oraş. Am investit foarte mult în microbuze şi în transportul şcolar, unde este un efort foarte mare de la bugetul de stat. Vrem, totuşi, şi o calitate şi în zona de educaţie şi în zona de sănătate. Nu mai putem să ne batem joc de banul public în funcţie de cum credem noi că este bine”, a mai transmis Marcel Ciolacu.

El a adăugat că pentru realizarea acestei reforme administrative nu este nevoie de modificarea Constituţiei.

