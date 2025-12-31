Live TV

Mesajul lui Ilie Bolojan de Anul Nou: „Să facem din România un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun”

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan
Ilie Bolojan. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri un mesaj adresat românilor cu ocazia Anului Nou. Premierul vorbește despre provocările anului care se încheie și oportunitățile care vor veni în 2026. 

Într-un mesaj publicat pe rețelele sale sociale, Ilie Bolojan vorbește despre faptul că 2025 a fost un an dificil, iar în 2026 își dorește să construiască, alături de români, o țară „în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun”. 

„Dragi români, Vă doresc multă sănătate și un an nou cu împliniri.
Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe și să îndreptăm multe neajunsuri.
Vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus să vă susțineți familiile, pentru răbdare și pentru sacrificiile făcute.
Anul viitor am încredere că putem depăși greutățile și să facem din România, țara noastră, un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun.
La mulți ani!
Dumnezeu să aibă în pază toți românii de pretutindeni!”, a punctat premierul. 

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
2
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
tren eurostar
3
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
4
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...
rezervisti ruși mobilizați se deplasează în coloană
5
Putin a semnat un decret pentru recrutarea în masă a rezerviştilor. Care este planul...
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Digi Sport
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sedinta a guvernului bolojan
Ilie Bolojan: Vom avea un deficit mai mic de 8,4%, cât ne-am propus. Dacă vom fi prudenți, anul viitor nu vom mai crește taxe
1767102071big_5
Ilie Bolojan și premierul Olandei au mâncat la popotă, alături de militarii Bazei Aeriene de la Câmpia Turzii
ilie bolojan da mana cu dick schoof, premierul olandei
Premierul Olandei și Ilie Bolojan au vizitat Baza Aeriană de la Câmpia Turzii
guvern 2
Barometru: Ilie Bolojan, Alexandru Rogobete, Radu Miruță sunt cei mai vizibili miniștri în noiembrie. Cine sunt cei care urcă în top
Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Șeful Senatului: Amânările repetate ale CCR nu pot deveni o strategie de blocaj. Ilie Bolojan și PNL nu vor ceda în fața presiunilor
Recomandările redacţiei
nicusor-1
Mesajul lui Nicușor Dan de Anul Nou: „2026 ne oferă şansa de a...
New Year Fireworks in Bangkok
Primele țări care au intrat în noul an: Cine dă startul petrecerilor...
miting-cartel-alfa
Sindicatele critică dur decizie Guvernului de a nu mai plăti prima zi...
friedrich merz la o sedinta
Avertisment sumbru în mesajului cancelarului german de Anul Nou...
Ultimele știri
Avertismentul Papei în discursul de Anul Nou: „Planuri de cucerire a lumii cu strategii armate mascate prin discursuri ipocrite”
Israelul interzice aproape 40 de ONG, printre care și Medici Fără Frontiere. Reacția ONU
Când se merge cu Sorcova în 2026: Ce simbolizează cel mai cunoscut obicei popular românesc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce îți rezervă începutul de an în funcție de zodia ta. Horoscop pentru primele zile din 2026
Cancan
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Fanatik.ro
Ronaldo, şeful banilor! Top 10 al celor mai bine plătiţi sportivi din lume în 2025: 1,4 miliarde de dolari...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
SuperSonic! Interviu-eveniment cu Andrei Rațiu, Fotbalistul Anului 2025 la Gala Fanatik: „Putem câștiga cu...
Adevărul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul...
Playtech
Angajaţii cu venitul minim primesc ajutor de la stat în 2026. Lista beneficiilor oferite anul viitor
Digi FM
Celine Dion, cuvinte emoționante pentru fanii ei, de Anul Nou: „Sunteți mereu în inima mea”. Admiratorii săi...
Digi Sport
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Tânăra de 20 de ani care lucrează 1.000 de hectare: „Mă identific total cu agricultura și o recomand doar...
Newsweek
Pensie mai mică cu 220 lei pentru un pensionar cu grupe de muncă. S-a pensionat pe legea nouă și l-a costat
Digi FM
Hilary Swank, imagine rară cu gemenii ei de doi ani. Actrița câștigătoare a Oscarului a devenit mamă la 48 de...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...