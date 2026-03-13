Live TV

Mihai Fifor continuă atacurile PSD pe Facebook la adresa lui Ilie Bolojan: „Premierul-frână trebuie să plece”

Foto: Inquam Photos / George Calin

Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan ar trebui să plece din fruntea Guvernului, acuzându-l că se ceartă cu toată lumea, respinge iniţiativele partenerilor din coaliţia de guvernare şi ia „decizii abuzive” de unul singur.

„Când tragi linie şi aduni după 'reforma' lui Bolojan, bilanţul este simplu şi brutal: totul dă cu minus. Minus la economie. Minus la investiţii. Minus la puterea de cumpărare a românilor. Minus la încredere. Minus la stabilitate. Premierul Bolojan a reuşit performanţa rară de a transforma guvernarea României într-un blocaj permanent. În locul cooperării între partenerii de Coaliţie, a ales încăpăţânarea şi deciziile luate de unul singur. Nu acceptă alte puncte de vedere, respinge sistematic iniţiativele celorlalţi şi se comportă ca şi cum adevărul absolut i-ar aparţine exclusiv. De cinci luni ţine blocat Programul PSD de relansare economică. De trei luni blochează elaborarea şi adoptarea bugetului de stat”, a scris Fifor pe Facebook.

Social-democratul a adăugat că premierul a sfidat solicitarea tuturor partidelor din coaliţie de a nu confisca banii comunităţilor locale şi că a decis tăierea investiţiilor locale fără o consultare reală cu partenerii de guvernare.

„Problema nu mai este doar relaţia cu PSD. Bolojan se ceartă cu toată lumea. A respins iniţiativele tuturor partidelor din Coaliţie şi a luat decizii abuzive de unul singur. Niciun partid din Coaliţie nu este de acord ca premierul să confişte 25% din banii care aparţin autorităţilor locale. Niciun partid nu este de acord cu tăierea investiţiilor locale. Până şi în propriul partid există revoltă: numeroşi primari PNL au contestat public măsurile sale, pentru că ele lovesc direct în comunităţile pe care le reprezintă. România nu îşi mai poate permite să rămână prizoniera acestui blocaj. Într-un moment în care economia globală este zguduită de incertitudini şi şocuri majore, ţara are nevoie de un guvern funcţional, capabil să reacţioneze rapid şi responsabil. În schimb, avem un guvern paralizat de ideile fixe ale unui singur om. (...) Adevărul este că aşa nu se mai poate. Premierul-frână trebuie să plece. Nu o spunem doar noi. O spun românii, în proporţie de peste 78%. Iar procentul creşte mai repede decât preţul la motorină. România trebuie deblocată. Guvernul trebuie deblocat. Iar atunci când blocajul poartă un singur nume, trebuie să avem curajul să o spunem clar: Bolojan este blocajul”, a conchis Fifor.

