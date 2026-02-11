Live TV

Video Ministerul Agriculturii lucrează la o nouă schemă de plafonare a adaosului comercial pentru alimente, legată de creșterea inflației

Data publicării:
shutterstock_1688252332-1536x864
FOTO: Shutterstock

Ministrul Agriculturii propune un nou mecanism de plafonare a prețurilor alimentelor. Cu o inflație de aproape 10% de câteva luni și cu produse alimentare care s-au scumpit cu mai bine de 20% de la un an la altul, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, propune un nou mecanism de intervenție a statului pentru prețurile tuturor produselor alimentare. Acesta ar urma să se activeze în momentul în care inflația depășește 5%. Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost prelungită succesiv și expiră la data de 31 martie 2026.

El a fost întrebat dacă guvernul va veni cu o prelungire a măsurii plafonării adaosului la alimente, având în vedere că măsura aflată în vigoare urmează să expire. 

„Sigur, expiră la 31 martie. Noi trebuie să discutăm în momentul de faţă despre inflaţie. Inflaţia este una mare în România şi pe produsele agroalimentare şi, sigur, trebuie să ne punem la masă, Guvernul României, colegii mei din Parlament, pentru a încerca să creăm un mecanism pentru a gestiona partea de inflaţie. Lucrul acesta îl voi face, voi aduce toate datele, bineînţeles, economice şi toate datele stabilite de Institutul Naţional de Statistică. Şi cred că în momentul de faţă nu trebuie să intervenim în piaţă, dar printr-un mecanism corect prin care să gestionăm foarte bine inflaţia ar trebui ca tot ceea ce înseamnă produse agroalimentare pe teritoriul României, atunci când inflaţia sare de 5%-6%, să intre un mecanism de plafonare a adaosului comercial”, a declarat Florin Barbu, miercuri, după participarea la lucrările Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. 

El a explicat că foarte mulţi fac confuzia între „plafonarea adaosului comercial şi plafonarea alimentelor”. 

„Să fie foarte clar, Ministerul Agriculturii a promovat plafonarea adaosului comercial şi nu a avut niciun impact, aşa cum s-a întâmplat în Energie, când s-a plafonat preţul la energie sau la gaz, şi statul român a plătit aproape 32 de miliarde către companii care au livrat acest gaz şi această energie”, a declarat Barbu. 

El a precizat că mecanismul pe care îl are în vedere ar urma să fie promovat în Guvern şi Parlament sub forma unui proiect de lege. 

„Va fi finalizată săptămâna viitoare şi va fi transmisă şi către Guvernul României, dar nu la Cancelaria Prim-ministrului. Cancelaria Prim-ministrului nu are treabă cu agricultura şi cu industria alimentară şi cu partea de comerţ, ca să fie foarte clar. În România, politicile agricole, partea de comerţ cu alimente se face de către Ministerul Agriculturii cu aprobarea prim-ministrului. Cancelaria nu are treabă, am văzut anumite declaraţii din partea domnului... cum îl cheamă, Jurca. Cred că ar trebui să-şi vadă de activitatea pe care o are la Guvernul României, iar politicile agricole şi tot ceea ce înseamnă industrie alimentară în România să fie lăsate să fie făcute de către Ministerul Agriculturii, bineînţeles cu aprobarea Parlamentului, dar şi a prim-ministrului”, a declarat Barbu.

Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii Digi24, plafonarea adaosului comercial nu va mai fi prelungită după 31 martie, dar ar urma să intre în vigoare acest mecanism anunțat miercuri de ministrul Agriculturii, Florin Barbu. 

Plafonarea ar urma să se aplice și produselor nealimentare, astfel încât comercianții să nu poată transfera costul plafonării alimentelor, potrivit surselor Digi24. 

