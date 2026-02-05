Live TV

Ministrul Apărării, Radu Miruță, vine azi la Digi24

N16 MIRUTA CEAUSESCU-SINCRON250126_03121
Ministrul Apărării, Radu Miruță, în platoul Digi24

Vizat de o moțiune simplă a opoziției, pentru o declarație pe care o califică drept „fake news”, ministrul Apărării vine la Digi24 să explice ce a vrut să spună despre Groenlanda, ce face România ca să țină cât se poate de departe războiul lui Putin din Ucraina, ce arme își cumpără România de 16 miliarde de euro și cum merge instalarea de echipamente de comunicații pe Spartanul președintelui. Radu Miruță va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00, la Jurnalul de Seară.

Ministrul Apărării vine la Digi24 să vorbească despre subiectele fierbinți care vizează instituția pe care o conduce.

De ce n-ar trimite România trupe în Groenlanda, alături de danezi, norvegieni și francezi? Cum răspunde ministrul Apărării moțiunii simple a Opoziției care îl vizează?
România își ia arme de 16 mld. de euro prin programul european SAFE. Care sunt prioritățile pe lista de cumpărături? Arme americane sau europene? Cum sunt ele alese?
Ce se întâmplă cu comunicațiile pe Spartanul folosit de președinte? Și cine sunt tinerii care vor lua 27.000 de lei pe patru luni de antrenament la MApN?

 

