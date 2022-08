Ministrul Budăi îi dă replica lui Ciucă, după ce a fost trimis să citească fișa postului: „Eu nu am ieșit de capul meu”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat miercuri seară, într-o intervenție telefonică la Antena 3, că propunerile PSD privind majorarea pensiilor și a salariului minim „sunt extrem de justificate și calculate”. El a mai precizat că nu este vorba de presiuni făcute asupra partenerilor de coaliție, ci de „o bază de plecare într-o discuție ulterioară”. Replica sa vine după ce premierul Nicolae Ciucă a catalogat propunerile PSD drept „populiste” și l-a trimis pe Budăi să citească fișa postului.

„Nu sunt în măsură să răspund” dacă se va rupe coaliția de guvernare, a spus Marius Budăi miercuri seară la Antena 3, ținând însă să precizeze că nu a făcut propunerile de majorare a pensiei și a salariului minim în nume propriu.

„Eu nu am ieșit de capul meu. Nu am făcut nimic. Noi nu am discutat la coaliție pe presiuni. E o bază de plecare într-o discuție ulterioară. Sunt propunerile PSD, pe care le vom expune la masa dialogului în coaliție. Noi considerăm că propunerile sunt extrem de bine justificate și calculate. Am stat multe ore cu pixul pe hârtie, cu specialiștii noștri”, a afirmat ministrul Muncii.

Intervenția sa a venit în replică la declarațiile lui Nicolae Ciucă, premierul catalogând propunerile PSD drept „populiste”.

Șeful guvernului a precizat miercuri că nu au avut o astfel de discuție în coaliție și l-a trimis pe Marius Budăi să citească fișa postului: „Sunt convins că domnul Budăi cunoaște foarte bine ce scrie în fișa postului Guvernului, cred că și în fișa postului ministrului muncii. Când venim cu astfel de propuneri, cel puțin în ceea ce privește majorarea salariilor și a pensiilor, trebuia să aibă în vedere că este obligatorie consultarea Consiliului Național Tripartit plus discuțiile care trebuiau să aibă loc la nivelul coaliției și guvernului”.

