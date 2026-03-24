Deputat PSD: Când vom avea consultarea internă în partid, voi vota să nu mai continuăm cu Bolojan. Acuzații de „blat” cu AUR

Marius Budăi. FOTO: Facebook/ PSD

Deputatul PSD Marius Budăi anunţă că va vota la referendumul intern din partid împotriva continuării cu Ilie Bolojan ca premier, acuzând o înţelegere între AUR şi şeful Guvernului.

„Mi-a fost greu să înţeleg de ce AUR a făcut jocurile domnului prim-ministru Ilie Bolojan atunci când a blocat în Parlament amendamentele PSD la Legea bugetului privind sprijinul pentru seniorii cu venituri mici, pentru copiii din familiile sărace şi pentru copiii cu dizabilităţi! Însă, după stenogramele din şedinţa internă a PNL, totul se clarifică. Refuzul domnului Bolojan de a supune la vot în PNL o delimitare de AUR ne arată clar că există o înţelegere subterană. Nu neapărat între PNL şi AUR, cât mai ales între Bolojan şi AUR. Pare incredibil, nu? Dar 'probele' sunt multe şi izbitoare'', a scris Budăi, marţi, pe Facebook.

Potrivit social-democratului, „înţelegerea" dintre Ilie Bolojan şi AUR ar fi probată de faptul că acest partid a anunţat că nu mai depune nicio moţiune de cenzură împotriva prim-ministrului în această sesiune parlamentară. "Fix acum când PSD pune în discuţie continuarea guvernării! Recent, liderul senatorilor AUR, domnul Petrişor Peiu, a scăpat porumbelul într-un interviu dezvăluind că partidul său se gândeşte la o alianţă cu PNL, după alegerile din 2028! Tot acum, liberalii ne ameninţă că, dacă vom rupe guvernarea cu Bolojan, nu vor mai face Guvern cu PSD. Iar toată lumea ştie că AUR e singurul partid cu care premierul Bolojan ar putea încropi o altă majoritate, fără PSD! Dacă asta este înţelegerea Bolojan - AUR, le urez succes! Eu oricum voi vota să nu mai continuăm cu domnul Bolojan, când vom avea consultarea internă din partid'', a spus Marius Budăi, potrivit Agerpres.

El a criticat, totodată, faptul că AUR a atacat la CCR legile bugetului.

„Ceea mi se pare revoltător este că, din cauza acestor jocuri politice subterane, AUR a atacat Legea bugetului la Curtea Constituţională, iar, din acest motiv, sprijinul pe care PSD l-a pus în buget nu va mai ajunge la părinţii şi bunicii noştri înainte de Paşte, cum fusese prevăzut! Deci ca să blocheze demersul PSD, au lovit în seniori! Şi chiar în contextul sărbătorilor creştine! Asta chiar este cinic'', a transmis parlamentarul social-democrat.

