Ministrul de Externe al Republicii Moldova îi mulțumește lui Bogdan Aurescu pentru sprijinul privind sancționarea oligarhilor pro-ruși

Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, i-a mulţumit omologului român, Bogdan Aurescu, pentru sprijinul României şi al său personal în adoptarea de sancţiuni ale Uniunii Europene cu privire la persoanele sau entitățile care încearcă să destabilizeze regimul de la Chișinău.

"Mulţumesc dragă Bogdan pentru tot suportul României şi al tău personal pentru propunurea şi adoptarea acestor decizii importante pentru Republica Moldova! Mai mult ca niciodată România arată că este susţinătorul principal al aderării noastre la UE", a scris Nicu Popescu, într-un mesaj pe Twitter.

Bogdan Aurescu a salutat accentul pe care l-a pus Consiliul Afaceri Externe asupra Republicii Moldova şi acordul politic de a avea un set de sacţiuni ale Uniunii Europene cu privire la acţiunile destabilizatoare care au loc în Moldova, scrie News.ro.

"Am salutat accentul puternic pe care l-a pus Consiliul Afaceri Externe pe Republica Moldova şi acordul politic privind crearea unui regim de sancţiuni al UE privind acţiunile destabilizatoare în Republica Moldova, pe care am propus-o în numele României în februarie, propunere pentru care am depus multe eforturi, o decizie care a fost luată într-un timp record", a scris Bogdan Aurescu, luni, pe Twitter.

Înaintea participării la Consiliul Afaceri Externe (CAE) a miniştrilor de externe din ţările membre ale UE, Bogdan Aurescu a vorbit despre mai multe decizii importante care vor fi luate la reuniune.

"Astăzi vom lua decizii foarte importante în ceea ce priveşte Republica Moldova, precum şi în ce priveşte sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Prima decizie va fi acordul politic, la care sunt convins că se va ajunge astăzi, de a stabili un nou regim de sancţiuni împotriva celor care acţionează pentru destabilizarea statului şi împotriva ordinii constituţionale a Republicii Moldova. Este o propunere pe care am făcut-o la Consiliul de Afaceri Externe din 20 februarie şi sunt foarte bucuros că, într-o perioadă atât de scurtă de timp, a fost creat acest regim de sancţiuni. Cred că este cel mai rapid proces de creare a unui regim de sancţiuni în istoria Uniunii Europene. Sunt foarte bucuros că acesta va fi un instrument foarte important pentru a întări rezilienţa şi securitatea Republicii Moldova în contextul acţiunilor orchestrate de către Rusia, precum demonstraţiile sau acţiunile subversive împotriva ordinii constituţionale a Republicii Moldova, la care am fost martori în ultimele luni. Este foarte important ca acest regim de sancţiuni să fie adoptat, pentru că orice măsură luată pentru a creşte securitatea Republicii Moldova va fi, de asemenea, o măsură care va consolida securitatea României şi a cetăţenilor ei", a declarat Aurescu.

El a adăugat că "deja lucrăm împreună cu autorităţile din Republica Moldova asupra primei liste de persoane care să fie sancţionate după ce regimul de sancţiuni va fi adoptat".

"Aceste măsuri, care vor include interdicţii de călătorie şi îngheţarea activelor pentru astfel de persoane sau pentru entităţile implicate în astfel de acţiuni destabilizatoare vor reprezenta nu doar sancţiuni faţă de aceste persoane, dar şi un factor de descurajare faţă de alte astfel de acţiuni în viitor. În acelaşi timp, o altă decizie importantă va fi adoptarea deciziei de creare a unei Misiuni civile de Parteneriat UE în Republica Moldova. Este o altă măsură importantă, pe care România a susţinut-o puternic şi care va contribui, de asemenea, la creşterea rezilienţei şi a securităţii Republicii Moldova, deoarece va lupta împotriva acţiunilor hibride la adresa Republicii Moldova, împotriva dezinformării, împotriva acţiunilor care vizează securitatea cibernetică a ţării şi, de asemenea, va îmbunătăţi gestionarea situaţiilor de criză din Republica Moldova. Desigur, România va sprijini funcţionarea acestei Misiuni, inclusiv prin propunerea de experţi care să participe la Misiune. Nu în ultimul rând în ceea ce priveşte Republica Moldova, voi încuraja continuarea asistenţei pentru această ţară în cadrul Facilităţii Europene pentru Pace. O decizie în acest sens se va lua la începutul lunii mai. Este foarte important ca Republica Moldova să fie în continuare pe ordinea de zi a Consiliului Afaceri Externe", a mai spus ministrul român de Externe.

Editor : D.R.