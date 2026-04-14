Aeroportul din Chișinău devine soluție pentru ucraineni. Tren direct din Kiev, testat în plin război

Kievul testează legătura feroviară directă cu aeroportul din Chișinău.

Ucraina testează o nouă rută feroviară care leagă Kievul de aeroportul din Chișinău, oferind astfel o alternativă pentru zborurile internaționale, în condițiile în care spațiul aerian rămâne închis din cauza războiului. Proiectul pilot vizează extinderea trenului până în apropierea terminalului, cu transfer direct pentru pasageri, scrie Kyiv Post.

Compania feroviară de stat Ukrzaliznytsia a lansat un proiect pilot pentru extinderea rutei Kiev–Chișinău până în apropierea unui aeroport din Republica Moldova, oferind astfel călătorilor ucraineni o conexiune mai facilă către zborurile internaționale.

De la declanșarea invaziei la scară largă a Rusiei, în 2022, aviația civilă din Ucraina a fost complet suspendată, din cauza închiderii spațiului aerian. În aceste condiții, ucrainenii sunt nevoiți să călătorească în țările vecine pentru a prinde zboruri internaționale. Aeroporturile din Varșovia și Budapesta sunt cele mai utilizate huburi, însă acestea sunt supraaglomerate din cauza numărului mare de pasageri în tranzit.

Pentru a găsi alternative logistice, Ucraina dezvoltă noi rute, iar Ukrzaliznytsia a anunțat că va colabora cu calea ferată din Republica Moldova pentru a testa o oprire în stația Revaca, situată în apropierea Aeroportul Internațional Chișinău.

Luni, 13 aprilie, trenul nr. 351 (Kiev–Chișinău) a fost prelungit până la Revaca, unde pasagerii au fost preluați de autobuze gratuite pentru transferul către terminal, a anunțat compania.

Potrivit site-ului Ukrzaliznytsia, trenul pleacă din Gara Centrală din Kiev la ora 18:06, o dată la două zile, și ajunge în Chișinău la ora 11:53.

Prețurile biletelor variază între 2.500 de hrivne (57 de dolari) și 3.600 de hrivne (82 de dolari), în funcție de clasă, ceea ce face această rută mai accesibilă decât călătoriile către Varșovia (5.800 de hrivne sau 132 de dolari) sau Budapesta (4.400 de hrivne sau 100 de dolari).

„Călătoria de test va arăta relevanța unei opriri în apropierea aeroportului și, dacă va exista o cerere semnificativă din partea călătorilor, Revaca ar putea fi inclusă permanent pe ruta 351”, a transmis compania pe pagina sa de Facebook.

Totuși, operarea în condiții de război rămâne o provocare majoră, întrucât forțele ruse au intensificat, în ultimul an, atacurile asupra materialului rulant al companiei. Pentru siguranța pasagerilor, Ukrzaliznytsia a introdus protocoale stricte: în timpul alertelor de raid aerian, călătorii trebuie să coboare din tren și să se adăpostească în refugii sau la o distanță de cel puțin 100 de metri de garnitură.

Compania a raportat, de asemenea, o scădere de 13,5% a veniturilor anul trecut, până la 90 de miliarde de hrivne (2 miliarde de dolari), ocupând locul 11 în topul companiilor din Ucraina după venituri. În ciuda perturbărilor și a riscurilor crescute asupra infrastructurii, operatorul feroviar continuă să asigure transportul de marfă și de pasageri.

