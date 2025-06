Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a participat la Consiliul NATO-Ucraina: „Avem o misiune importantă de îndeplinit împreună”

Ministrul de Externe Oana Ţoiu afirmă, după participarea la Consiliul NATO-Ucraina, că a subliniat importanţa unei păci juste şi durabile în Ucraina, rolul pe care Parteneriatele Strategice România-SUA îl au în stabilitatea regiunii Mării Negre.

„Aliaţii se întâlnesc la un summit istoric la Haga. Tocmai am participat la Consiliul NATO-Ucraina organizat în marja acestui summit NATO. Am subliniat importanţa unei păci juste şi durabile în Ucraina, rolul pe care Parteneriatele Strategice dintre România şi SUA îl au în stabilitatea regiunii Mării Negre şi am reafirmat angajamentul României de a sprijini pacea şi suveranitatea Ucrainei, precum şi democraţia Republicii Moldova”, anună Oana Ţoiu într-o postare pe X.

Ea reafirmă decizia particpanţilor la summit de a face NATO mai puternic şi mai bine pregătit pentru a apăra teritoriul aliat împotriva tuturor ameninţărilor.

„Sunt recunoscătoare familiei euroatlantice de miniştri pentru primirea călduroasă, mai ales în acest moment, când avem o misiune atât de importantă de îndeplinit împreună”, mai scrie Ţoiu, postând şi imagini de la întâlnirile avute la Haga.

Oana Ţoiu a preluat, marţi, mandatul la Ministerul de Externe, aceasta având discuţii cu fostul ministru, Emil Hurezeanu, despre priorităţile MAE pentru perioada imediat următoare, cu accent asupra situaţiei din Orientul Mijlociu şi a siguranţei cetăţenilor români aflaţi în regiune.

Editor : C.L.B.