Exclusiv Ministrul de Finanțe: Sunt optimist că în 2026 vom finaliza procesul de digitalizare a ANAF

Sediu ANAF din București. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat joi seară, la Digi24, că până la sfârșitul anului 2026 va fi finalizat procesul de digitalizare a ANAF. El mai spune că agenția şi-a atins obiectivele privind încasările, în trimestrul al treilea al acestui an.

„ANAF este o instituţie despre care eu am discutat foarte mult în ultimele luni. Procesul de digitalizare a început foarte târziu, încercând să recuperăm cât mai mult pe cât mai multe zone. Avem un soft care conectează 11 baze de date inclusiv cu inteligenţa artificială care a intrat în uz şi dă primele rezultate. Deci e un semnal foarte important.

O să avem o declaraţie unică precompletată începând cu anul viitor. Un semnal foarte important. Se fac paşi. Sunt peste 80 de proiecte de digitalizare în ANAF. Marea majoritate sunt finanţate din PNRR. Avem un sistem de monitorizare. Am pus în funcţiune un sistem de monitorizare a acestor proiecte astfel încât să ştim exact care este evoluţia fiecărui proiect în parte şi sunt optimist că, în primul rând, vom trage banii din PNRR până la jumătatea anului viitor şi că vom finaliza cu succes procesul de digitalizare la finalul anului 2026”, a declarat Nazare.

Nazare, mulțumit de ANAF

Ministrul a mărturisit că nu vrea să crească „aşteptările” cu privire la această instituţie, însă a menţionat că cele mai noi rezultate raportate ANAF arată că în al treilea trimestru al anului instituţia „şi-a făcut planul”.

„Sunt foarte multe controale pe zone extrem de diverse pornite, despre care se ştie public, ANAF a comunicat pe fiecare control pe care l-a făcut, inclusiv în privinţa marilor contribuabili şi cred că tendinţa e bună.

Bineînţeles că o astfel de instituţie nu se schimbă peste noapte, e vorba de mentalităţi, dar sunt oameni de valoare în ANAF şi oameni care trebuie promovaţi, oameni care trebuie încurajaţi, oameni corecţi şi trebuie să-i sprijinim pe acei oameni să iasă la suprafaţă. Nu trebuie să le dau eu obiectiv, vor avea criterii de performanţă publice începând cu 2026”, a subliniat Alexandru Nazare.

