Exclusiv Ministrul Diana Buzoianu: Depozitul din Capitală unde se trimit alimente aproape de expirare are nevoie de un spațiu de 3 ori mai mare

Foto: GettyImages

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus miercuri seara, la Digi24, că banca de alimente din București, adică depozitul unde operatorii economici trimit produsele aproape de expirare, trebuie să se mute într-un spațiu de trei ori mai mare decât cel prezent, din cauza volumului mare de mărfuri nevândute și al cărui termen de valabilitate expiră în scurt timp.

Sunt inițiatoarea proiectului de lege alături de un grup transpartinic, să zic așa, de acum doi ani de zile, care a făcut trecerea în legislație de la recomandări la obligații. Și obligațiile pe care noi le-am trecut sunt simple. Că ești operator economic care gestionează mâncare, produse alimentare, că vorbim de retaileri, restaurante, cantine oricare din aceste zone înainte să arunci mâncarea. Astăzi, pe lege, ești obligat să îndeplinești cel puțin două măsuri. Să încerci să salvezi mâncarea. Asta înseamnă fie că le vinzi la un preț redus, fie că le donezi, fie că le transformi în mâncare pentru animale, fie că le dai la compost. E o listă întreagă. Lege pe care am trecut-o de măsuri care pot fi aplicate”, a declarat Diana Buzoianu.

Nu vorbim de persoane fizice, vorbim de operatorii economici, deci asta este cine îi verifică. În mod normal, ar trebui ANPC să facă aceste verificări. Eu din ce am văzut, și vorbind inclusiv cu băncile de alimente, pentru că băncile de alimente sunt practic halele în care se duc cele mai multe din alimentele care se donează de la retailerii mari. Mi-au spus că în urma legii noi, căci această lege are mai puțin de un an de zile de când a intrat în vigoare, deja au fost exponențial mai multe contracte semnate cu băncile de alimente ca operatorii economici să vină să aducă alimentele, și o să vă dau un exemplu concret. Banca de alimente din București ar trebui să se mute într-o hală de trei ori mai mare anul acesta, și era o hală foarte mare pentru”, a mai afirmat ministrul Mediului.

„De exemplu, sunt și produse despre care își dau seama că n-o să fie vândute și costă mai mult să le țină la ei în magazine, în frigidere, în toate zonele care, mă rog, până la urmă, consumă destul de multă energie, e un preț mai mare de gestionare, preferă să dea acele alimente chiar și cu o lună înainte și cu două luni înainte să expire să le ducă la banca de alimente”, a conchis Buzoianu.

