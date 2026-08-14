Diana Buzoianu acuză PSD că a blocat proiectul Bala: „A zis că este prea greu să mai depună încă două-trei hârtii”

Ministra interimară a Mediului Diana Buzoianu a afirmat că proiectul privind amenajarea brațului Bala nu a fost blocat din cauza organizațiilor de mediu, ci pentru că reprezentanții PSD nu ar fi vrut să facă demersurile necesare pentru clarificarea unor probleme ridicate în legătură cu investiția. Întrebată de ce crede că proiectul va fi implementat în cele din urmă, Buzoianu a răspuns ironic: „Pentru că în momentul de față nu mai este PSD care să arunce pe fereastră proiectul”.

Diana Buzoianu a criticat PSD pentru modul în care, în opinia sa, a fost gestionat proiectul care ar putea contribui la asigurarea debitului necesar pentru răcirea reactoarelor nucleare de la Cernavodă.

Ministrul susține că proiectul Bala se numără printre investițiile strategice amânate ani de zile, deși existau atât avizele necesare, cât și fondurile pentru realizarea lucrărilor.

„Și vine acum domnul Grindeanu și ne spune că a fost atacat de niște ONG-uri? Niște ONG-uri au ridicat un punct de vedere la Comisie, Comisia a întrebat Ministerul Transporturilor dacă poate să vină să clarifice niște aspecte, dacă poate să dea mai multe detalii și anumite lucruri care păreau pertinente în sesizările respective dacă poate să le îndrepte”, a afirmat Buzoianu, vineri seară, la postul B1 TV.

„În loc să muncească, PSD a preferat să arunce pe fereastră proiectul”

Ministrul Mediului susține că Ministerul Transporturilor ar fi putut răspunde solicitărilor și ar fi putut continua demersurile pentru implementarea investiției.

„Și în loc să muncească, în loc Ministerul Transporturilor să vină să spună: da, mai avem de muncit să mai îndeplinim două-trei lucruri și să mișcăm acest proiect, a preferat, la acea vreme, PSD să arunce pe fereastră și să zică că este prea greu să mai depună încă două-trei hârtii”, a declarat Buzoianu.

Ea consideră că PSD încearcă acum să transfere responsabilitatea către organizațiile neguvernamentale.

„Cam despre asta este și acum, dă vina pe niște ONG-uri. Despre asta este vorba, despre lipsa de dorință reală de a munci pentru România! Da, lucrurile mari strategice înseamnă și muncă. Dacă nu ești dispus să faci munca respectivă nu ai ce să cauți în respectivele ministere”, a mai spus ministrul.

Întrebată de ce proiectul va fi realizat: „Nu mai este PSD”

Întrebată ce o face să fie sigură că proiectul Bala va fi implementat, în cele din urmă, Diana Buzoianu a răspuns ironic.

„Pentru că în momentul de față nu mai este PSD care să arunce pe fereastră proiectul”, a răspuns ministrul interimar al Mediului.

Buzoianu a continuat criticile la adresa social-democraților, acuzând partidul că blochează sau contestă măsuri pe care le consideră importante pentru România.

„De câteva săptămâni discutăm despre proiecte sau despre reforme care ar putea să impacteze România cu miliarde. Măsurile care au fost discutate săptămânile acestea sunt de o importanță strategică pentru România și cu toate acestea am văzut un PSD copilăros, un PSD neserios, mai degrabă un PSD supărat care e dispus să dea foc la casă, decât să locuiască cineva, oricine, în casa respectivă”, a afirmat ea.

„Asta nu poate să fie o politică pe termen lung. De altfel, eu cred că astăzi, dacă ar avea loc un vot, PSD ar primi un răspuns foarte sigur de la români pentru circul pe care îl creează”, a adăugat Buzoianu.

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Buzoianu acuză Ministerul Transporturilor de „iresponsabilitate”

Ministrul Mediului a criticat anterior Ministerul Transporturilor și în contextul opririi temporare a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă, pe fondul scăderii nivelului Dunării.

Buzoianu a susținut că situația reprezintă „eșecul din ultimii 2-3 ani de zile de la Ministerul Transporturilor”, perioadă în care, în opinia sa, nu a fost realizată o lucrare considerată esențială pentru rezolvarea problemei pe termen lung.

„Ce vedem noi acum pe Dunăre este eșecul din ultimii 2-3 ani de zile de la Ministerul Transporturilor, în care nu s-a făcut o lucrare esențială pe termen lung, care ar trebui să rezolve problema mare. Lucrările mari la brațul Bala trebuiau făcute, aveau și acord de mediu și hotărâre de guvern care dădea banii deja din 2024. Dacă se făceau acele lucrări, astăzi eram în cu totul și cu totul alt scenariu”, a afirmat Buzoianu, miercuri seară, în podcastul moderat de jurnalistul Lucian Mîndruță.

„Vrem să facem mai bine pe viitor? Nu mai trebuie să stea la sertar, la Ministerul Transporturilor, ani de zile proiecte. (...) Fuseseră aprobate inclusiv sumele care ar fi trebuit să fie alocate pentru acest proiect. Aici vorbim, practic, de iresponsabilitate”, a mai spus ministrul.

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Grindeanu: Proiectul a fost blocat de organizațiile neguvernamentale

În replică, președintele PSD, Sorin Grindeanu, fost ministru al Transporturilor, susține că proiectul privind brațul Bala nu a fost blocat de Ministerul Transporturilor, ci de organizații de mediu.

Grindeanu a afirmat că două organizații neguvernamentale au contestat proiectul în instanță și au depus plângeri la Comisia Europeană, invocând impactul pe care investiția l-ar putea avea asupra habitatului sturionilor.

Disputa dintre reprezentanții Guvernului și PSD are loc în contextul scăderii accentuate a nivelului Dunării și al problemelor privind asigurarea debitului de apă necesar răcirii reactoarelor de la Cernavodă.

Editor : Ana Petrescu