Care este impactul bugetar al propunerii PSD de sprijinire a românilor cu pensii mici. Explicațiile ministrului Muncii, Florin Manole

Data actualizării: Data publicării:
Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat luni măsurile propuse de PSD în pachetul de solidaritate, el arătând că sprijinul pentru pensionari dorit de social-democrați are un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei, iar întreg pachetul de solidaritate înseamnă 320 de milioane de lei.

În legătură cu pachetul de solidaritate, există trei linii principale. În primul rând, este vorba despre sprijinul pentru pensionari. Este vorba aici despre trei categorii. Pensionarii cu venituri sub 1.500 lei, cu pensie sub 1.500 lei, care vor primi un cuantum de 1.000 lei, în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun. Pensionarii cu pensia sub 2.000 lei, adică între 1.500 şi 2.000 lei, care vor primi tot în două tranşe o sumă totală de 800 lei şi pensionarii care au pensia maximă de 3.000 lei, care vor primi un sprijin de 600 lei”, a spus ministrul Muncii, Florin Manole, la Parlament, despre pachetul de solidaritate propus de PSD. 

El a arătat că a doua categorie se referă la copii.

”În oglindă cu îngheţarea locaţiilor, propunem sprijin pentru aceia dintre copiii din România care sunt în cele mai dificile situaţii. Şi vă dau două exemple. Copiii cu dizabilităţi, care au astăzi venituri beneficii sociale foarte scăzute, între 80 şi 450, 460 de lei şi copiii din familii monoparentale. Avem genul acesta de copii, care primesc venit minim de incluziune, de familii care primesc venit minim de incluziune şi unde ne dorim o creştere şi tot aici intră şi sprijinul pentru copiii care merg la grădiniţă şi care vin din familii foarte sărace, tot aşa familiile beneficiare de venit minim de incluziune”, a menţionat Manole.

Ministrul Muncii a subliniat că impactul bugetar este de 320 de milioane de lei, iar în cazul sprijinului pentru pensionari, impactul bugetar ajunge în jur de 2,3 miliarde de lei.

Florin Manole a mai spus că o altă categorie de măsuri este aceea de renunţare la CASS pentru mame, pentru veterani de război şi pentru beneficiarii de venit minim de incluziune.

Aici este vorba de peste 500.000 de familii, sunt 147.000 doar beneficiari mamele care plătesc astăzi CASS. Este un pachet care ţine cont pe de o parte de restricţiile bugetare, dar, pe de altă parte, nu putem să lăsăm fără sprijin pe cei care, în contextul creşterii preţurilor, inflaţiei, au nevoie de sprijinul nostru”, a subliniat Manole.

