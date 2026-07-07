Ministrul Oana Ţoiu, dialog cu miniştrii de externe NATO şi omologii din statele Iniţiativei de Cooperare de la Istanbul

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a participat, marţi, la reuniunea miniştrilor de externe NATO cu omologii din statele Iniţiativei de Cooperare de la Istanbul (ICI).

„În marja Summit-ului NATO de la Ankara, ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a participat marţi, 7 iulie 2026, la reuniunea miniştrilor de externe NATO cu omologii din statele Iniţiativei de Cooperare de la Istanbul (ICI). Dialogul s-a axat pe stadiul şi perspectivele cooperării între NATO şi cei patru parteneri, modalităţile de dezvoltare a dialogului politic şi a cooperării operaţionale în proiecte de interes comun, inclusiv securitate maritimă şi energetică, protejarea infrastructurii critice, ameninţări hibride şi rezilienţă, antiterorism”, a transmis, marţi seară, într-un comunicat de presă, Ministerul de Externe.

Potrivit documentului citat, au fost abordate aspecte de interes prioritar pentru securitatea transatlantică, fiind discutate conexiunile dintre situaţia din Ucraina, în contextul agresiunii militare a Rusiei, şi situaţia din Orientul Mijlociu, cauzată de atacurile Iranului împotriva statelor partenere.

„Dialogul a vizat şi modalităţile în care statele NATO şi partenerii din Golf pot contribui împreună la depăşirea conflictelor şi crizelor, la respectarea dreptului internaţional, fiind evocată importanţa libertăţii de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz. Au fost evaluate posibile măsuri menite să conducă la detensionare şi la reluarea neîngrădită a circulaţiei maritime în zone de conflict. În context, a fost salutată agrearea memorandumului de înţelegere între SUA şi Iran, fiind apreciat efortul din partea mediatorilor, inclusiv al Qatar", se mai arată în documentul citat.

Potrivit oficialilor ministerului, Oana Ţoiu a evocat simbolismul actualului summit, în contextul în care ICI a fost lansată la Summit-ul NATO din 2004 de la Istanbul, primul summit al României în calitate de Aliat.

„Ministrul afacerilor externe a reiterat condamnarea fermă a atacurilor Iranului la adresa unor obiective civile şi a infrastructurii critice din statele din Golf. În context, a reamintit efectele similare produse de atacuri cu dronă provenind din Federaţia Rusă, evocând incidentul grav care a afectat recent o clădire de apartamente din oraşul Galaţi. A evidenţiat, în context, consecinţele negative ale cooperării militare Iran-Rusia, sancţionate de UE şi la nivel internaţional”, arată oficialii MAE.

Potrivit acestora, ministrul român de Externe a salutat implicarea statelor din Golf în iniţiative precum schimbul de prizonieri între Ucraina şi Rusia şi a încurajat continuarea ajutorului pentru Ucraina, evidenţiind nevoia de cooperare strânsă în continuare între aliaţi şi partenerii din Golf.

„Ministrul Oana Ţoiu a punctat, totodată, participarea României la componentele diplomatice ale iniţiativelor internaţionale, franco-britanică, de mobilizare a comunităţii internaţionale în sprijinul creşterii presiunilor asupra Iranului pentru restabilirea libertăţii de navigaţie în Strâmtoarea Hormuz, respectiv a propunerii SUA, Maritime Freedom Construct.

De asemenea, a evidenţiat prioritatea constantă acordată de România respectării dreptului internaţional, precum şi sublinierea permanentă a importanţei securităţii maritime. S-a referit la eforturile realizate de România în acest scop la nivelul ONU, inclusiv prin sprijinirea proiectelor de rezoluţii propuse de Bahrain”, se mai arată în comunicatul citat.

În privinţa securităţii maritime, Oana Ţoiu a menţionat iniţiativele promovate la Marea Neagră în contextul războiului de agresiune al Rusiei, în special proiectul comun cu Bulgaria şi Turcia, de deminare, subliniind relevanţa utilizării expertizei obţinute de România în contexte similare, pentru refacerea libertăţii de navigaţie.

Oana Ţoiu a exprimat sprijinul ţării noastre pentru continuarea dialogului politic şi a cooperării operaţionale dintre NATO şi statele ICI, evidenţiind interesul comun pentru aprofundarea cooperării bilaterale în sprijinul consolidării stabilităţii şi securităţii regionale şi globale, în baza dreptului internaţional.

Editor : Liviu Cojan