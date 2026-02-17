Miruţă, mesaj pentru cei „care cântă pe muzică rusească”: România nu avea opţiunea să nu investească în programul SAFE

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a informat marţi că, dacă nu se semnează până la 31 mai programele de achiziţie individuale propuse pentru finanţare prin Programul SAFE, banii vor fi pierduţi.

„Legat de Programul SAFE, că apar foarte multe întrebări, răspunsul meu este acelaşi - zero combinaţii. Pentru că, să ştiţi, cei care întreabă despre SAFE nu sunt foarte interesaţi de cum se înzestrează Armata Română, ei sunt interesaţi despre cum se pot mufa şi ei la nişte bani care gravitează în jurul înarmării din România. (...) Nu ştiu dacă sunt combinatori. Dacă m-aş convinge că sunt combinatori, aş merge la instituţiile specializate care se ocupă teoretic cu eliminarea combinatorilor”, a declarat Radu Miruţă marți, la Parlament, la finalul unor audieri la Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor.

Întrebat dacă există anumite influenţe politice, solicitări de anumite audienţe, el a răspuns: „Evident, răspunsul este da, dar evident că au plecat cum au venit”, potrivit Agerpres.

„România nu avea opţiunea să nu investească”

El a subliniat că România urmăreşte legat de Programul SAFE să semneze cele 21 de contracte care sunt „cel mai avantajos” mod posibil de înzestrare a Armatei Române existent în prezent.

„Şi le spun celor care cântă în strună pe muzică rusească diverselor formaţiuni politice din România că România nu avea opţiunea să nu investească în aceste programe de înzestrare. Este un plan de înzestrare a Armatei Române, propus de Armata Română, trecut prin CSAT, votat în Parlamentul României. Noi nu puteam spune că nu vrem să facem bucata asta de înzestrare. Nu era o opţiune dacă sau da sau nu. Opţiunea era dacă din bugetul naţional, împrumutându-ne scump, sau aceste produse să fie finanţate prin mecanismul SAFE la un cost de două ori mai ieftin. Şi da, am ales să le mutăm cât de mult se poate prin SAFE, pentru că e mult mai ieftin pentru România să facă asta”, a explicat ministrul Apărării.

Criterii de eligibilitate

Referitor la un orizont de timp până la care să fie semnate aceste contracte, el a amintit că s-a semnat cu firma franceză Mistral şi se aşteaptă de la Ministerul Economiei criteriile de localizare.

„Aşteptăm de la Ministerul Economiei care sunt criteriile de localizare. Ministerul Apărării are pregătit absolut tot în ceea ce priveşte documentaţia tehnică pentru fiecare produs pe care îl avem. După ce Ministerul Economiei va reglementa pentru fiecare astfel de program cât procent se va face în România, grupul de lucru de la Guvern, aşa cum reglementează ordonanţa de urgenţă, va stabili care sunt criteriile de eligibilitate pentru firmele respective”, a completat Radu Miruţă.

„Dacă nu se semnează până la 31 mai programele de achiziţie individuale din SAFE, vor fi pierduţi banii, ceea ce eu nu admit”, a transmis ministrul Apărării.

Editor : B.P.