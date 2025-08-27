Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere: taxe pe criptomonede și eliminarea CASS pentru veterani DOCUMENT

Coaliția de guvernare a făcut mai multe modificări în privința măsurilor fiscale ce urmează să fie adoptate în Pachetul II. Astfel, potrivit informațiilor obținute de Digi24.ro, se discută taxarea cu 16% a tranzacțiilor cu criptomonede dar și eliminarea CASS pentru veterani. În plus, potrivit unui draft pe baza căruia formațiunile au discutat, sunt instituite noi reguli pentru firmele cu datorii, dar și pentru controalele de la Vamă și ANAF.

Coaliția de guvernare a stabilit după ședința de luni seară o mare parte din modificările fiscale care vin o dată cu Pachetul II promis de Executiv, însă propuneri au fost făcute inclusiv miercuri de dimineață, când la Palatul Victoria se discuta varianta finală a proiectului. Surse politice au declarat că social-democrații au propus taxarea câștigurilor din criptomonede, un proiect mai vechi promis de Ministerul Finanțelor, cu 16%, dar și scutirea de la plata CASS a veteranilor de război.

Digi24.ro a intrat în posesia documentului care cuprinde toate modificările fiscale. Redăm o parte dintre măsuri:

Taxă pe colete din afara UE: fiecare colet poștal provenit din afara Uniunii Europene va fi taxat cu 25 lei, sumă datorată de destinatar, indiferent de valoarea produsului.

„Se instituie o taxă logistică pentru gestionarea fluxurilor de bunuri extracomunitare, în valoare de 25 de lei pentru fiecare colet ce conține bunuri cu valoare comercială, denumit în continuare colet, care intră pe teritoriul României, cu loc de începere al livrării în afara teritoriului Uniunii Europene, a cărei valoare declarată se situează sub plafonul de 150 de Euro, denumită în continuare „taxă”, indiferent de locul punerii în liberă circulație în Uniunea Europeană”, se arată în documentul citat.

Furnizorii de servicii poștale vor fi obligați să păstreze timp de 5 ani informații despre coletele respective și să le pună la dispoziția autorităților fiscale și/sau vamale, după caz, la solicitarea acestora. În caz contrar, vor fi amendați.

Documentul poate fi consultat integral AICI

Capital social minim pentru SRL-uri: firmele vor fi obligate să dețină un capital social corelat cu cifra de afaceri, pragurile fiind între 500 de lei și 90.000 de lei:

„Art. VI. – (1) De la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, valoarea minimã a capitalului social al societãților cu rãspundere limitatã se stabilește în funcție de nivelul cifrei de afaceri nete raportate prin situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent, după cum urmează:

a) în cazul societãților care au înregistrat o cifrã de afaceri netã sub 395.000 lei, valoarea minimã a capitalului social este de 500 lei;

b) în cazul societãților care au înregistrat o cifrã de afaceri netã între 395.000 lei și 000.000 lei, valoarea minimã a capitalului social este de 5.000 lei;

c) în cazul societãților care au înregistrat o cifrã de afaceri netã peste 000.000 lei, valoarea minimã a capitalului social este de 90.000 lei.

(2) In cazul societăților cu răspundere limitată nou înființate, valoarea minimă a capitalului social este de 500 de lei.”

Reguli noi pentru firmele cu datori i: dacă o firmă are datorii la stat, cesiunea părților sociale se poate face doar cu acordul ANAF și după constituirea unor garanții;

i: dacă o firmă are datorii la stat, cesiunea părților sociale se poate face doar cu acordul ANAF și după constituirea unor garanții; Licitarea online a bunurilor sechestrate de ANAF, reglementată

Potrivit documentului, Ministerul Finanțelor reglementează felul în care se vor licita prin mijloace electronice bunurile sechestrate: se efectuează publicitatea vânzării cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea licitaţiei, iar în perioada de publicitate persoanele interesate pot viziona bunurile, la o dată stabilită tot pe platforma electronică. Ulterior, despre data și ora începerii licitaţiei organul de executare silită înştiinţează debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum şi titularii drepturilor reale şi ai sarcinilor care grevează bunul urmărit.

Șefii și inspectorii ANAF, ONJN și de la Vamă pot fi testați poligraf

„În situația în care există date și indicii privind abateri de la integritate ale personalului care ocupă funcțiile publice de conducere din cadrul Autorității Vamale Române, respectiv ale personalului care ocupă funcții generale de execuție din cadrul structurilor de control, la solicitarea conducerii Autorității, personalul poate face obiectul testării integrității, inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat realizată prin utilizarea tehnicii poligraf”, se arată în documentul citat.

Aceleași prevederi se aplică și pentru inspectorii și personalul din conducerea ANAF, dar și cei de la Oficiul Național al Jocurilor de Noroc.

De asemenea, pentru realizarea controalelor, reprezenanții ANAF și cei de la Vamă pot să utilizeze camere de tip body-cam, fără consimțământul persoanelor vizate.

Tăieri de posturi la Fondul Român de Contragarantare

Fondul Român de Contragarantare, care se ocupă în special cu garanții acordate IMM-urilor, pentru a avea acces mai ușor la credite, urmează să fie reformat. Conducerea va fi redusă de la 10 la 4 posturi, potrivit documentului citat.

De asemenea, membrii consiliului de administrație şi directorul general „trebuie să aibă studii superioare şi să posede reputaţie şi experienţă în domeniul economic si/sau juridic”: „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi Fondul Român de Contragarantare - S.A. nu mai acorda garantii în cadrul programelor guvernamentale”.

Reformele din Pachetul II ar putea fi împărțite

Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro că actuala Coaliție ia în calcul să nu mai elaboreze un singur proiect pentru Pachetul al doilea de măsuri, care să cuprindă reforme din mai multe domenii, ci să vină cu mai multe proiecte pe fiecare categorie în parte: administrație locală, pensii speciale, reformă în sănătate și modificări fiscale.

Astfel, guvernanții caută să evite eventuale vicii de neconstituționalitate.