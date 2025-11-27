Live TV

Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de licență. Răspunsul Universității Bioterra

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-10-02 225407
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Foto Digi24
Din articol
Prima dilemă: Universitatea Bioterra A doua dilemă: Universitatea Athenaeum și diploma eliberată în 2018 A treia dilemă: Diploma eliberată în 2018

Deși Ionuț Moșteanu a clarificat în mare parte trecutul său profesional, inclusiv cel academic, există anumite date și informații care încă necesită explicații. Dintr-un răspuns transmis de conducerea Universității Bioterra pentru Digi24.ro, reiese că Moșteanu a participat timp de patru ani la cursuri (deși diploma menționează cinci ani, iar CV-ul personal doar trei). În același timp, ministrul a subliniat că a „greșit” când a completat într-un CV mai vechi că a finalizat studiile la Universitatea Athenaeum, în loc de Bioterra.  

Ionuț Moșteanu a publicat pe Facebook, pe 27 noiembrie, o diplomă de licență pe care susține că a obținut-o în anul 2015, sesiunea septembrie, la Universitatea Bioterra din București, Facultatea de Management Agroturistic.

Despre trecutul lui profesional, ministrul Apărării a vorbit pe larg la Digi24 în urmă cu trei zile. 

Prima dilemă: Universitatea Bioterra

De pe diplomă reiese că Ionuț Moșteanu a finalizat specializarea „inginerie managerială” cu o durată a studiilor de cinci ani.

„Universitatea Bioterra (...) conferă domnului Moșteanu Liviu-Ionuț (...) titlul de Inginer Diplomat în domeniul/profilul Inginierie Economică specializarea Inginerie Managerială (...) Durata studiilor: 5 ani”, reiese din diploma postată de Ionuț Moșteanu. 

Digi24.ro a verificat aceste informații publicate de Ionuț Moșteanu cu conducerea Universității Bioterra. 

  • „Domnul Mosteanu Liviu Ionut, a participat in intervalul 1995-1999 (nu 1996-1999 - n.r. În CV-ul actual al ministrului Apărării), la cursurile Facultatii de Inginerie si Management Agroturistic, specializarea Inginerie Manageriala”, se arată într-un răspuns transmis pentru Digi24.ro de conducerea Universității Bioterra pe 1 iulie. 

Din acest răspuns reiese, practic, că Ionuț Moșteanu a participat la cursurile Bioterra timp de patru ani universitari: 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 și 1998-1999. 

  • Ar mai fi important de menționat că CV-ul postat de Ionuț Moșteanu imediat după ce a intrat în Parlament conține informația că ar fi participat la cursurile Bioterra între 1996 și 1999;
  • În același timp, conducerea Universității Bioterra a subliniat în același răspuns din iulie că „domnul Moșteanu Liviu Ionuț este absolventul Universității Bioterra din București, finalizând studiile prin susținerea și promovarea examenului de licență în anul 2015, sesiunea septembrie”, ceea ce se coroborează cu diploma postată de ministrul Apărării.
  • Deși pe internet se găsește o decizie a conducerii Bioterra cu privire la organizarea sesiunii de licență din vara anului 2015, nu se găsește o decizie similară cu privire la organizarea sesiunii de licență din septembrie 2015.
  • Ulterior publicării articolului, conducerea Universității Bioterra a furnizat decizia de organizare a sesiunii din septembrie 2015. 

Digi24.ro a revenit cu o solicitare pentru lămurirea acestui aspect către conducerea Bioterra și ministrul Apărării. 

A doua dilemă: Universitatea Athenaeum și diploma eliberată în 2018

Primul CV al lui Ionuț Moșteanu, apărut în spațiul public odată cu intrarea acestuia în politică și obținerea de funcții la stat (consilier al ministrului Transporturilor,și membru în Consiliul de Administrație al unor companii de stat), dar șters între timp, conținea informația că ministrul a finalizat cursurile unei alte universități private: Athenaeum.

  • Moșteanu a obținut aceste funcții la finalul anului 2015, ceea ce presupune că ar fi avut deja licența luată la Universitatea Bioterra și această informație ar fi trebuit să apară în acel CV. El a inclus, însă, doar Universitatea Athenaeum. 

Numai că dintr-un răspuns obținut de Libertatea din partea conducerii Universității Athenaeum reiese clar că Moșteanu nu a fost „niciodată” student al universității. 

Când a fost întrebat de Digi24.ro cu privire la situația cu includerea Universității Athenaeum în CV, pe data de 1 iulie, Ionuț Moșteanu a spus „nu știu despre ce e vorba”. În postarea prin care a publicat diploma, de pe 27 noiembrie, ministrul susține că a fost o greșeală includerea Universității Athenaeum în CV. 

„Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, susține ministrul. 

A treia dilemă: Diploma eliberată în 2018

Libertatea arată că în decembrie 2015 (până în iunie 2016, când s-a schimbat Legea), era necesar ca pentru ocuparea unei funcții publice - consilier al ministrului Transporturilor și membru în Consiliul de Administrație al unor companii de stat, cum ar fi Tarom - să deții o diplomă universitară. 

Din diploma publicată de Ionuț Moșteanu pe pagina personală de Facebook, pe 27 noiembrie, reiese că acest document a fost eliberat în anul 2018.

Însă la momentul angajării la stat (decembrie 2015), conform răspunsului transmis de Bioterra, reiese că ministrul avea o licență obținută cu câteva luni înainte (septembrie 2015).

Ministrul susține, într-un răspuns pentru Digi24, că atunci când s-a angajat a prezentat o adeverință de absolvire. 

