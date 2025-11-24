Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat, în direct la Digi24, care a fost parcursul său profesional, în urma unor informații apărute în presă privind studii nefinalizate trecute în CV-ul său. Demnitarul a precizat că a oprit studiile efectuate în cadrul Facultății de Automatică din cadrul Universității Politehnice din București pentru a lucra, continuându-și ulterior studiile superioare pe care le-a finalizat în 2015, cu un master început în cadrul Facultății de Politică, Filozofie și Economie.

Conform CV-ului postat pe site-ul Camerei Deputaților, Ionuț Moșteanu a absolvit, în 1992, Colegiul Național Alexandru Odobescu din Pitești. În același an, a fost admis la Facultatea de Automatică din cadrul Universității Politehnice, cu durata studiilor trecută în CV 1992 – 1995.

„În anul trei am oprit Automatica. De aceea am oprit - am început să muncesc. Întâi m-am dus în Austria, reparam copiatoare, făceam foarte mulți bani atunci - era bine. Apoi am lucrat în club (n.r. de biliard), iar la un moment dat l-am și administrat. E în CV-ul meu de-o viață - dintotdeauna. Apoi m-am mutat către partea de marketing și de comunicare, unde ani de zile am lucrat de la Mobifon, până la.. Connex, era Connex pe vremea aceea. De la Connex, la Western Union. Apoi la Scala Thompson. Până la urmă a avut un parcurs de marketing și comunicare până am plecat pe cont propriu și probabil în 2015 m-am lovit de o problemă cu accesarea unor fonduri europene și a zis că îmitrebuie diploma aceea care mă încurcă - până atunci nu-mi trebuise niciodată la nimic”.

Ministrul și-a finalizat ulterior studiile superioare, obținându-și diploma de Licență în 2015, de la Bioterra, la Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic.

„Toată viața am tot învățat - și când am fost în publicitate am făcut diverse cursuri și cursuri de marketing. Am intrat în politică și un amic, pot să zic, influencer destul de cunoscut, Valeriu Nicolae, la început, pe vremea aia, ne-a lăsat de înțeles, de fapt, o realitate crudă că nu știam mai nimic despre politică. Noi eram veniți din diverse joburi private. În 2017 ne trezisem în Parlament, cumva nepregătiți pentru cariera asta și Valeriu, discutând cu el, ne mai dădea de citit și una și alta, și de la interacțiunile cu Valeriu, am zis hai să-mi fundamentez un pic discuțiile astea pe ceva solid și m-am dus și am făcut un master la Universitatea din București, Facultatea de Politică, filozofie și economie în engleză. Mai am de dat și acolo dizertația”.

