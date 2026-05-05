Nicu Ştefănuţă spune că politica românească e un „monopol al câtorva partide”: „Câţi v-au întrebat ce părere aveți de moțiune?”

Vicepreşedintele Parlamentului European, independentul Nicu Ştefănuţă, a afirmat, marţi, că parlamentarii vor vota la moţiunea de cenzură în funcţie de cererea partidului, fiind datori pentru locurile pe care le-au obţinut pe liste.

„Astăzi, să vă întrebaţi ceva: câţi dintre «reprezentanţii» voştri v-au întrebat ce părere aveţi despre moţiune? Câţi din parlamentarii ţării chiar îşi întreabă cetăţenii de sănătate? Câţi votează orbeşte indicaţiile de vot, ei fiind datori pentru locul pe listă?”, a scris, marţi, pe Facebook, Nicu Ştefănuţă, în timp ce Parlamentul dezbate moţiunea de cenzură depusă de PSD şi AUR.

Europarlamentarul susţine că „pentru că politica românească este de fapt un cerc închis, un monopol al câtorva partide, monopol păstrat temeinic cu praguri şi subvenţii enorme de la stat”.

„Vă simţiţi reprezentaţi de partide şi mai ales de parlamentari?”, a mai transmis Ştefănuţă.

Parlamentul dezbate, de la ora 11:00, moţiunea de cenzură PSD-AUR, premierul Ilie Bolojan acuzând PSD că minte în textul acesteia, mai ales că social-democrații au făcut parte din guvernare în ultimele 11 luni.

