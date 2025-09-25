Live TV

Exclusiv Nicușor Dan a explicat de ce nu a mers la Adunarea Generală a ONU: A fost un calcul de oportunitate

sedinta a adunarii generale a onu
Adunarea generală a ONU. Foto: Profimedia

Nicușor Dan a explicat joi seara, în exclusivitate la Digi24, motivele care l-au făcut să nu meargă la Adunarea Generală a ONU. Președintele a spus că era mai important să rămână în țară, pentru că a participat la o sedință a coaliției, a condus o alta a CSAT și a discutat cu mai mulți investitori.

„Tot timpul este un calcul de oportunitate. România a fost prezentă acolo cu o delegație condusă de doamna ministru de Externe (Oana Țoiu – n.red.). În toate conferințele, România și-a exprimat punctul de vedere. Evident că ne-am consultat înainte ca delegația să plece. Am avut o dezbatere internă, numai că tot timpul, după cum am spus, e un calcul de oportunitate”, a afirmat Nicușor Dan la Digi24.

„Președinții altor țări sunt în funcție unii de 3 ani, unii de 5 ani. Unii au probleme mai mici de deficit decât are România. Să mergi 5-6 zile la ONU, să lipsești din țară, sau să fii prezent în țară... Am considerat că e mai util să fiu prezent în țară în perioada asta”, a continuat președintele.

Întrebat ce era atât de important în țară, Nicușor Dan a spus că, printre altele, a participat la o ședință de coaliție și a avut discuții cu diferiți investitori „care sunt în România și care au de la divergențe până la oportunități de investiție”.

„Am avut o ședință CSAT, m-am uitat pe niște legi care trebuie promulgate sau trimise. Adică e o activitate a președintelui mai importantă decât Adunarea Generală”, a subliniat președintele.

