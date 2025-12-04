Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu preşedintele din Coreea de Sud: „Am purtat o discuţie substanţială pe teme de interes reciproc”

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat telefonic, joi, cu preşedinte din Coreea de Sud, Lee Jae Myung, despre Parteneriatul Strategic dintre cele două ţări, dar şi despre măsuri concrete care trebuie luate pentru a implementa prevederile din Declaraţia Comună privind Consolidarea Parteneriatului Strategic România – Republica Coreea.

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, joi, într-un mesaj pe reţeaua X, că a avut o discuţie telefonică cu preşedinte din Coreea de Sud, Lee Jae Myung, „un pas excelent în dezvoltarea în continuare a parteneriatului nostru strategic solid”.

„Am purtat o discuţie substanţială pe teme de interes reciproc pentru relaţiile noastre şi am abordat dinamica excelentă a dialogului bilateral şi cele mai recente evoluţii în cooperarea noastră sectorială, în special în domeniul energiei nucleare civile şi al industriei de apărare”, a transmis şeful statului.

Potrivit acestuia, prioritatea este punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Declaraţia Comună privind Consolidarea Parteneriatului Strategic România – Republica Coreea şi „aducerea unei valori adăugate concrete în relaţiile noastre bilaterale”.

Relaţiile bilaterale dintre România şi Republica Coreea au fost ridicate la nivel de Parteneriat Strategic în 2008.

Potrivit MAE, România este prima ţară din UE care a stabilit relaţii la nivel de parteneriat strategic cu Republica Coreea. Relaţiile UE - Republica Coreea au fost, de asemenea, ridicate la nivel de Parteneriat Strategic în anul 2010.

„Declaraţia Comună privind Stabilirea Parteneriatului Strategic între România şi Republica Coreea”

Cu ocazia vizitei oficiale în Republica Coreea a ministrului român al afacerilor externe (iulie 2010) a fost semnat Planul Comun de Acţiune pentru punerea în aplicare a Declaraţiei Comune privind Stabilirea Parteneriatului Strategic între România şi Republica Coreea, document care stabileşte cadrul de cooperare sectorială pe termen mediu şi lung între cele două ţări, în domeniile politic şi de securitate - inclusiv securitatea energetică, al schimburilor economice şi al diversificării portofoliului investiţional sud-coreean în România. Implementarea prevederilor Planului Comun de Acţiune revine ministerelor şi instituţiilor publice din cele două ţări.

În contextul aniversării a 10 ani de la semnarea Declaraţiei Comune privind stabilirea unui Parteneriat Strategic între România şi Republica Coreea, în perioada 10-13 octombrie 2018, a avut loc vizita Preşedintelui Adunării Parlamentare a Republicii Coreea, la Bucureşti. Demnitarul sud-coreean a fost primit de Preşedintele României, Preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor şi Prim-ministrul României. De asemenea, în perioada 22 – 24 noiembrie 2018, ministrul afacerilor Externe al României, a efectuat o vizită oficială în R. Coreea, împreună cu ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

În luna august 2021, în contextul cooperării privind combaterea efectelor pandemiei COVID 19, guvernul Republicii Coreea a decis să preia peste un milion de doze de vaccin Pfizer şi aproximativ 450.000 de doze de vaccin Moderna din România, în schimbul unor echipamente medicale din Republica Coreea necesare în România, de valoare egală. Acest ajutor reciproc s-a derulat inclusiv în termenii stabiliţi ai Parteneriatul Strategic bilateral cu Republica Coreea.

În 2023, cu ocazia celebrării a 15 ani de la stabilirea Parteneriatului Strategic dintre cele două state şi având în vedere actualul context internaţional complex, s-a agreat asupra necesităţii actualizării Parteneriatului Strategic.

În cadrul vizitei Preşedintelui României la Seoul (aprilie 2024), a fost adoptată Declaraţia Comună privind Consolidarea Parteneriatului Strategic România – Republica Coreea. Dialogul politic şi de securitate, cooperarea economică şi investiţiile, precum şi cooperarea în domeniul culturii, al educaţiei şi al contactelor umane reprezintă cei trei piloni esenţiali ai colaborării noastre viitoare.

Declaraţia Comună stabileşte direcţiile principale de cooperare vizate de cele două state pentru următorii 10 ani şi marchează o nouă etapă a relaţiilor bilaterale, axându-se pe realităţile contemporane.

