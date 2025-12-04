Live TV

Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu preşedintele din Coreea de Sud: „Am purtat o discuţie substanţială pe teme de interes reciproc”

Data publicării:
Președintele României, Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan. Foto: X/NicușorDan
Din articol
„Declaraţia Comună privind Stabilirea Parteneriatului Strategic între România şi Republica Coreea”

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat telefonic, joi, cu preşedinte din Coreea de Sud, Lee Jae Myung, despre Parteneriatul Strategic dintre cele două ţări, dar şi despre măsuri concrete care trebuie luate pentru a implementa prevederile din Declaraţia Comună privind Consolidarea Parteneriatului Strategic România – Republica Coreea.

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, joi, într-un mesaj pe reţeaua X, că a avut o discuţie telefonică cu preşedinte din Coreea de Sud, Lee Jae Myung, „un pas excelent în dezvoltarea în continuare a parteneriatului nostru strategic solid”.

„Am purtat o discuţie substanţială pe teme de interes reciproc pentru relaţiile noastre şi am abordat dinamica excelentă a dialogului bilateral şi cele mai recente evoluţii în cooperarea noastră sectorială, în special în domeniul energiei nucleare civile şi al industriei de apărare”, a transmis şeful statului.

Potrivit acestuia, prioritatea este punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Declaraţia Comună privind Consolidarea Parteneriatului Strategic România – Republica Coreea şi „aducerea unei valori adăugate concrete în relaţiile noastre bilaterale”.

Relaţiile bilaterale dintre România şi Republica Coreea au fost ridicate la nivel de Parteneriat Strategic în 2008.

Potrivit MAE, România este prima ţară din UE care a stabilit relaţii la nivel de parteneriat strategic cu Republica Coreea. Relaţiile UE - Republica Coreea au fost, de asemenea, ridicate la nivel de Parteneriat Strategic în anul 2010.

„Declaraţia Comună privind Stabilirea Parteneriatului Strategic între România şi Republica Coreea”

Cu ocazia  vizitei oficiale în Republica Coreea a ministrului român al afacerilor externe (iulie 2010) a fost semnat Planul Comun de Acţiune pentru punerea în aplicare a Declaraţiei Comune privind Stabilirea Parteneriatului Strategic între România şi Republica Coreea, document  care stabileşte cadrul de cooperare sectorială pe termen mediu şi lung între cele două ţări, în domeniile politic şi de securitate - inclusiv securitatea energetică, al schimburilor economice şi al diversificării portofoliului investiţional sud-coreean în România. Implementarea prevederilor Planului Comun de Acţiune revine ministerelor şi instituţiilor publice din cele două ţări. 

În contextul aniversării a 10 ani de la semnarea Declaraţiei Comune privind stabilirea unui Parteneriat Strategic între România şi  Republica Coreea,  în perioada 10-13 octombrie 2018, a avut loc vizita Preşedintelui Adunării Parlamentare a Republicii Coreea, la Bucureşti. Demnitarul sud-coreean a fost primit de Preşedintele României, Preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor şi Prim-ministrul României. De asemenea, în perioada 22 – 24 noiembrie 2018, ministrul afacerilor Externe al României, a efectuat o vizită oficială în R. Coreea, împreună cu ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

În luna august 2021, în contextul cooperării privind combaterea efectelor pandemiei COVID 19, guvernul Republicii Coreea a decis să preia peste un milion de doze de vaccin Pfizer şi aproximativ 450.000 de doze de vaccin Moderna din România, în schimbul unor echipamente medicale din Republica Coreea necesare în România, de valoare egală. Acest ajutor reciproc s-a derulat inclusiv în termenii stabiliţi ai Parteneriatul Strategic bilateral cu Republica Coreea.

În 2023, cu ocazia celebrării a 15 ani de la stabilirea Parteneriatului Strategic dintre cele două state şi având în vedere actualul context internaţional complex, s-a agreat asupra necesităţii actualizării Parteneriatului Strategic.

În cadrul vizitei Preşedintelui României la Seoul (aprilie 2024), a fost adoptată Declaraţia Comună privind Consolidarea Parteneriatului Strategic România – Republica Coreea. Dialogul politic şi de securitate, cooperarea economică şi investiţiile, precum şi cooperarea în domeniul culturii, al educaţiei şi al contactelor umane reprezintă cei trei piloni esenţiali ai colaborării noastre viitoare.  

Declaraţia Comună stabileşte direcţiile principale de cooperare vizate de cele două state pentru următorii 10 ani şi marchează o nouă etapă a relaţiilor bilaterale, axându-se pe realităţile contemporane.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Aeroportul din Kolțovo. Foto Wikimedia
3
În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
4
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom...
Președintele rus Vladimir Putin.
5
Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei. Cristian Diaconescu: „E...
INTERZIS: nimeni din țară nu mai are voie, după ce SUA i-a spus ”NU” președintelui
Digi Sport
INTERZIS: nimeni din țară nu mai are voie, după ce SUA i-a spus ”NU” președintelui
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Actorul Victor Rebengiuc participa la prezentarea volumului "Regele, Comuniştii şi Coroana. Adevărata istorie a abdicării Regelui Mihai I", coordonat de Alexandru Muraru şi Andrei Muraru în prezenţa Custodelui Coroanei române, Margareta, şi a principelui Radu, in Bucuresti, Palatul Elisabeta, Romania, vineri, 16 martie 2018.
Victor Rebengiuc primește Premiul România Europeană 2025. Nicușor Dan: „Nu s-a lăsat dus de succes și a continuat să muncească”
nicusor dan, fotografie cu ambasadorii tarilor ue la bucuresti
Nicuşor Dan, întâlnire cu ambasadorii UE: România va continua să se implice activ şi constructiv în toate dezbaterile europene
nicușor dan
Nicușor Dan, despre criza apei potabile din Prahova: „Vinovații trebuie să plătească”. Ce spune despre o demisie a ministrului Mediului
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicușor Dan, reacție în scandalul dintre PSD și USR: „Nu mi se pare deloc profitabil că se atacă între ei”
2025-11-05-0657
Nicuşor Dan, despre afirmaţia că România e o ţară coruptă: „Şi când te duci la medic, îţi spune să te aştepţi că tratamentul va dura”
Recomandările redacţiei
primaria capitalei
Nou sondaj pentru București. Cine este în topul preferințelor de vot...
isw
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme...
Captura
Alunecare de teren pe DN1. Ciprian Șerban: Vina aparține...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
„Orice acord va fi dureros și nedrept”. Ce opțiuni mai are Donald...
Ultimele știri
Benjamin Netanyahu a numit un nou șef la temutul Mossad. Cine este Roman Gofman
Premierul Belgiei pune la îndoială ipoteza că Rusia va pierde războiul: „Este o fabulă, o iluzie totală”
Replica lui Ciprian Șerban după ce la Aeroporturi București s-au aprobat indemnizații de 27.000 de lei: „E dublu față de cât iau eu”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Lună Plină pe 4 decembrie 2025. Schimbări bruște în viața a trei zodii
Cancan
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Fanatik.ro
Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! „Suntem în discuții avansate”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
Adevărul
România plătește prețul ajutoarelor de stat: val de falimente și restructurări
Playtech
Cât scade factura la curent dacă treci la pompă de căldură în 2025. Calcul simplu pentru o casă de 100 mp
Digi FM
Maye, mama lui Elon Musk, fermecată de Târgul de Crăciun din Craiova. Cum a reacționat Olguța Vasilescu
Digi Sport
A câștigat peste 5.000.000 $ și a ”trădat” Rusia cu zâmbetul pe buze: ”Sunt bucuroasă să vă anunț”
Pro FM
Shakira, declarații neașteptate la mai bine de trei ani de la despărțirea de Piqué. Ce a spus despre tatăl...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu...
Newsweek
Parlamentul refuză modificarea legii pensiilor. 1.000.000 pensionari au contribuit dar nu li se acordă vechime
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...