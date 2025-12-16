Live TV

„Trebuie să rămânem calmi, dar să investim în apărare”. Nicușor Dan declară că Rusia va continua să fie o amenințare

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că Rusia va continua să reprezinte o amenințare, chiar dacă se va încheia războiul din Ucraina. Șeful statului spune că „trebuie să rămânem calmi”, dar să continuăm investițiile în apărare.

Președintele a fost întrebat despre declarația secretarului general NATO, Mark Rutte, care a vorbit despre pregătiri pentru o confruntare cu Rusia.

„E o necesitate. Chiar dacă se va încheia cu o pace războiul din Ucraina, amenințarea Rusiei rămâne. Trebuie să rămânem calmi, dar să investim în apărare”, a răspuns Nicușor Dan, după ce a participat la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, în Finlanda.

El a amintit că țările NATO au convenit să crească bugetul alocat apărării de la 2,5% la 3,5% din PIB și că „avem un program de înzestrare până în 2040. Vrem să fructificăm celelalte oportunități europene”, cu referire la programele de finanțare din partea UE.

Șeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat țările membre să depună mai multe eforturi pentru a se pregăti pentru eventualitatea unui război de amploare, avertizând că Rusia ar putea fi gata să atace alianța în termen de cinci ani.

„Noi suntem următoarea țintă a Rusiei. Și suntem deja în pericol”, a declarat Rutte joi, în timpul unui discurs ținut la Berlin. „Rusia a readus războiul în Europa și trebuie să fim pregătiți pentru un război de amploarea celui pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri.”

Deși a salutat decizia membrilor NATO de a crește cheltuielile militare totale la 5% din produsul intern brut anual până în 2035, Rutte a susținut că trebuie făcut mai mult, afirmând că membrii alianței trebuie să treacă la o „mentalitate de război”.

„Nu este momentul pentru auto-felicitări”, a spus Rutte. „Mă tem că prea mulți sunt complacenți în tăcere. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este așa. Acum este momentul să acționăm.”

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
5
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Digi Sport
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Female hands with smartphone close up. Woman using mobile phone in spring park
Rusia restricționează apelurile telefonice din aproape 50 de țări considerate „neprietenoase”
Nicușor Dan in finlanda
Modelul de apărare finlandez, inspirație pentru România. Nicușor Dan: Finlanda oferă repere relevante pentru revitalizarea industriei
BUCURESTI - FOTBAL - SUPERLIGA - PLAY OFF - ETAPA 7 - FCSB - FC FARUL CONSTANTA - 27 APR 2024
Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională „Legea Novak”, criticată de cluburile de fotbal din SuperLiga României
vladimir putin si donald trump
Kremlinul face precizări după ce Trump a spus că a vorbit „recent” cu Putin. Când a avut loc ultima convorbire între cei doi lideri
nicusor dan
Nicușor Dan, declarații despre negocierile de pace în Ucraina și apărarea UE: „Sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei”
Recomandările redacţiei
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Ce spune raportul CSAT pe anul 2024 despre anularea alegerilor de...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Fostul ministru PSD al...
Statul Român a făcut apel în dosarul privind sechestrul pe bunurile...
Asistentele verifica aparatuld e dializa al unui pacient.
Anchetă extinsă în cazul alertei cu lepră de la Cluj. Opt colegi ai...
Ultimele știri
Orașul european în care oamenii au văzut soarele doar juămătate de oră, în prima jumătate a lunii decembrie
Kylian Mbappé a câștigat procesul cu Paris Saint-Germain. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească clubul
Ce decizii au luat procurorii din CSM: Sesizarea Inspecției Judiciare cu privire la șeful DNA și consultări cu procurorii din țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Fără milă! Jucătorul exclus din lot la derby-ul FCSB – Rapid: „Nu putem accepta așa ceva!”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Câţi bani a investit Valeriu Iftime la FC Botoşani! Suma este uriaşă: „La momentul de faţă, asta e socoteala”
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Când dai prioritate tramvaiului: mulţi şoferi nu ştiu legislaţia rutieră
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari primesc între 490 și 610 lei în plus la pensie? În ce oraș pensiile sunt de 2 ori mai mari ?
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...