Rusia atacă infrastructura de transport din Ucraina înainte de noile discuţii de pace de la Abu Dhabi

Rusia şi-a continuat atacurile asupra Ucrainei, în pofida pauzei temporare anunţate în atacurile împotriva infrastructurii energetice, rezultă din raportul Ministerului rus al Apărării dat publicităţii sâmbătă.

Într-un comunicat pe Telegram, ministerul rus susţine că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, forţele sale au lovit obiective ale infrastructurii de transport a Ucrainei şi depozite de muniţii folosite de armata ucraineană.

Forţele aeriene ucrainene au raportat că Rusia a lansat 85 de drone în timpul nopţii trecute. Deocamdată nu există informaţii despre un eventual atac rusesc asupra infrastructurii energetice ucrainene, relatează DPA, citată de Agerpres.

La rândul său, Rusia susţine că a respins în acest interval de timp atacuri ale Ucrainei, raportând doborârea a 47 de drone şi a patru de bombe ghidate, fără să ofere mai multe detalii cu privire la ţintele vizate de ucraineni sau la eventualele pagube pricinuite.

Negocieri directe între Rusia şi Ucraina urmau să fie reluate duminică la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), după o pauză de câteva luni. Contactele directe au început weekendul trecut, cu scopul explorării unei posibile soluţii negociate a conflictului.

Rusia a acceptat, potrivit preşedintelui SUA, Donald Trump, să-şi suspende temporar atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei pe fondul unor temperaturi extrem de scăzute şi al pagubelor provocate până acum de bombardamentele ruse, care au lăsat fără curent electric şi căldură mii de ucraineni.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri că încetarea focului limitată va dura doar până duminică, 1 februarie, pentru a crea o „bază bună” pentru negocieri.

Donald Trump menţionase anterior o pauză de o săptămână, pe care, potrivit lui, preşedintele rus Vladimir Putin o promisese.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu există un acord formal privind un astfel de armistiţiu, dar a promis că Ucraina nu va ataca obiectivele energetice ruse dacă Moscova îşi respectă promisiunea anunţată.

Zelenski a confirmat vineri că nicio lovitură ucraineană nu a vizat instalaţii energetice din Rusia şi a sugerat că, în practică, pauza de o săptămână a început efectiv atunci.

Volodimir Zelenski a indicat că, în schimb, Rusia şi-a orientat atacurile asupra infrastructurii de transport a Ucrainei.

Preşedintele ucrainean solicitase recent aliaţilor săi să accelereze livrarea sistemelor de apărare antiaeriană promise, invocând atacuri ruseşti intense asupra instalaţiilor energetice ale ţării sale, care au provocat întreruperi generalizate în alimentarea cu energie electrică şi căldură, agravând condiţiile de viaţă ale civililor în condiţii de temperaturi de ger.

În comentarii făcute pentru grupul media RND publicate sâmbătă, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că, deşi Donald Trump a dat un impuls eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului, acţiunile Moscovei spun o altă poveste.

„Până acum... nu văd niciun semn că Rusia doreşte cu adevărat pacea", a declarat Pistorius, amintind că, în timpul negocierilor dintre delegaţiile ucraineană şi rusă weekendul trecut la Abu Dhabi, cu mediere americană, Putin a bombardat Ucraina „într-un mod aproape nemaiîntâlnit în acest război".

Astfel de atacuri depăşesc obiectivele militare.

„Este vorba de un act de terorism îndreptat exclusiv împotriva populaţiei civile în plină iarnă cu temperaturi de minus 20 de grade Celsius", a declarat Boris Pistorius.

Editor : M.B.