Zelenski anunță că Ucraina se pregăteşte pentru noi negocieri de pace săptămâna viitoare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Kievul aşteaptă mai multe informaţii din partea Statelor Unite cu privire la viitoarele negocieri de pace şi se aşteaptă ca noi întâlniri să aibă loc săptămâna viitoare.

„Suntem în contact permanent cu partea americană şi aşteptăm detalii concrete din partea lor cu privire la viitoarele întâlniri”, a declarat Zelenski în discursul său video de sâmbătă seară, relatează Reuters, citată de News.ro.

„Contăm pe întâlnirile de săptămâna viitoare şi ne pregătim pentru ele”, a adăugat președintele ucrainean.

Declaraţia lui Zelenski pare să sugereze că întâlnirea programată pentru duminică în Emiratele Arabe Unite între reprezentanţii Ucrainei, Rusiei şi Statelor Unite nu va mai avea loc.

Zelenski a mai evocat în cursul acestei săptămâni posibilitatea ca reuniunea să fie amânată din cauza tensiunilor dintre Washington şi Teheran. Convorbirile, sub mediere americană, sunt foarte dificile şi se împiedică în special de problema teritorială, Rusia cerând ca Kievul să-i cedeze întreaga zonă Donbas (compusă din regiunile Lugansk şi Doneţk) în estul Ucrainei.

Pe de altă parte, emisarii american şi rus, Steve Witkoff şi Kirill Dmitriev, au afirmat că au avut sâmbătă discuţii „constructive" în cursul unei întâlniri în Florida, în cadrul medierii SUA în încercarea de a pune capăt războiului în Ucraina.

